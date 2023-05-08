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柯文哲今赴黨部 登記選總統

聯合報／ 記者林銘翰陳秋雲／連線報導
民眾黨主席柯文哲6日前進台南安平開台天后宮參拜。記者吳淑玲／攝影
民眾黨主席柯文哲6日前進台南安平開台天后宮參拜。記者吳淑玲／攝影

台灣民眾黨總統、區域立委提名領表登記今天截止，黨主席柯文哲上午將親自前往民眾黨部登記參選總統；柯預計五月廿日舉行政見發表記者會，說明參選理由、政見和理念。

國民黨立委初選台中市第六選區無人登記，誰來出戰民進黨現任議員江肇國引關注。國民黨市黨部主委顏文正指出，中央採徵召方式決定人選；民眾黨台中市主委江和樹昨直播，表態支持國民黨籍議員羅廷瑋出戰立委，藍白合團結贏回中六選區。

羅廷瑋回應表示，感謝江和樹推薦，他也認為非綠陣營應該「最大化」，才能拿下台中第六選區，但徵召是黨中央的職權，他無法評論。至於中西區第一高票當選的國民黨籍台中市議員張彥彤，日前也在臉書表態「唯一支持羅廷瑋」。

江和樹昨在直播中表示，雖然他和羅廷瑋分屬不同政黨，但市政合作、互動良好，他認為非綠陣營應該支持有基層實力的羅廷瑋。他說，國民黨沒有「內亂」的本錢，須團結一致支持有希望贏的候選人，羅廷瑋是最佳人選，中六選區民眾黨不會攪局。不過，中六選區仍有國民黨議員有異見，內部能否整合，有政壇人士表示「悲觀」。

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