前進客家區 賴清德：創黨精神是和平

民進黨總統參選人賴清德近日競選行程加溫，繼前天新竹縣信賴台灣之友會成立，昨又直搗中壢、平鎮客家選區，參香祈福，行政院副院長鄭文燦及黨公職全程隨行。賴清德表示，民進黨創黨精神就是和平，但是侵略者給的和平沒有主權，不會是真的和平。

賴清德說，很多人誤解，民進黨選舉才講和平，但民進黨創黨的精神就是和平，而和平獲得方式與前總統馬英九不同，馬英九是走回一中架構，沒有考慮民眾反對九二共識，若在一個中國原則下，台灣的主權就沒有了。

賴清德指出，有所有權的房子才是自己的，侵略者給的和平不是真的和平，就跟澳門、香港、西藏一樣，若要以簽和平協議來謀取和平，不會是真的和平。賴還表示，「台海問題不是中國的問題，是世界上共同的問題。」

賴清德說，這場選舉會是民主與專制的選擇，心裡一定要堅定，不能被專制擊破，一起捍衛民主價值。他在義民廟時，特地以客家話致詞，獲得許多客家族群支持者肯定。

至於賴清德兩岸政策傳將強化「反共不反中」論述爭取中間選民支持，國民黨副主席連勝文昨出席汐止活動時說，美麗的騙子還是騙子，可愛的詐欺犯也還是詐欺犯，務實台獨終究還是台獨；不管用什麼話術，都沒辦法掩飾賴清德主張台獨，會把台灣帶入危險狀態的事實。

賴清德昨天也以民進黨主席身分參加民進黨性平部、新住民事務部主辦的「三明治新世代」親子園遊會，賴清德引用台劇「人選之人，造浪者」台詞指出，「孩子的成長、家庭中瑣碎的事情，雖然都是小事，但也是台灣未來的大事」，未來會努力解決三明治世代問題。

至於賴清德日前在社群透露他平常都喝全糖珍奶，被政論節目「少康戰情室」拿來討論，節目來賓批評賴這個年紀喝全糖不健康。賴清德昨天回應，他不是鼓勵大家吃全糖，只是表達他喝珍奶的情況，「如果身體都很健康，想吃甜是ＯＫ的。」

賴清德競團隊發言人郭雅慧昨首度陪賴出席活動，對於被媒體封為「最甜發言人」，她幽默回應，「我是覺得二○二四選個全糖總統，甜甜的也很不錯」。