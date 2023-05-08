新聞眼／郭台銘複製「韓流」拚勝 侯友宜「潛艇」航向大選

鴻海創辦人郭台銘接連舉辦造勢活動，爭取國民黨徵召參選總統，似想複製高雄前市長韓國瑜的韓流旋風；新北市長侯友宜反倒忙著安內攘外、發表國政看法。郭還在拚「黨內初選」，侯已望向更遠的總統大選，雙方戰略截然不同。

郭台銘四月初宣布爭取國民黨提名選總統，一個月來動作頻頻，拜會藍營人士、掃街拜廟拜票，昨晚起一連辦四場萬人造勢活動，首場選在高雄鳳山，似想複製韓流旋風，快速製造「郭粉」。

郭台銘向國民黨道歉、與鎭瀾宮董事長顏清標合照、發言暴衝等，皆可看出郭的心急如焚，他憂慮的原因有三，首先，國民黨徵召在即，但初選機制不明，須全力一搏；其二，郭不是國民黨員，尚有黨籍問題待解；第三，現階段藍營內部多認為侯友宜還是最佳總統參選人。

郭台銘想「放大絕」，短期內爭取最多民眾支持，形成宛如韓流的「郭董旋風」，但郭台銘畢竟不是韓國瑜，難以完全複製韓流經驗，反而可能顧此失彼，適得其反，還不如發揮既有的優勢，讓國人看到未來的經濟前景，應更有說服力。

相較郭台銘，侯友宜像潛水艇，實力很少完全浮出檯面，面對初選處變不驚，不辦造勢大會，連參拜宮廟碰到負責人批評郭台銘，還會阻止對方，以免破壞團結；侯也多次協調黨內立委初選化解衝突，默默展現母雞高度，卻也趁勢布局。

郭台銘全力衝刺拚出線，侯友宜正為黨內立委初選協商，雙方戰法大不同；但也唯有鬥而不破，藍營人選確定後才能團結合作，對抗民進黨總統參選人賴清德。