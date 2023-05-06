柯文哲影音稱王！ 2024決戰短影音？學者：政治文宣的必修課程

image source：FB/賴清德

文/陳宣懿

民進黨總統候選人、副總統賴清德的官方YouTube頻道正式上線，4日起陸續推出「看見，賴清德」的系列影片，內容包含賴清德的童年、求學、行醫、服役等等人生經歷，讓社會大眾更加認識賴清德的成長過程。此外，賴清德日前搭上《人選之人-造浪者》風潮，貼出致敬劇組照，種種行為被外界認為是為了拉攏年輕族群的選票。對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳表示，賴清德應該以選總統的高度，深化討論影視產業的現況，提出讓台灣影視產業更好的政見，例如節目置入、冠名、贊助法規鬆綁，讓劇組有機會取得更多資金與中日韓大製作影視作品競爭，而不是僅有一張海報定裝照。

賴清德曝光首支YouTube影片 回憶年輕迷棒球的日子

賴清德公布的首支影片《看見賴清德－萬里石頭路》中，他分享了小時候在萬里礦區成長的環境，以及童年回憶。賴清德回憶，小時候每個禮拜都會帶著自製的釣竿到溪邊釣魚，也跟許多人的童年一樣，會跟同學玩「尪仔標」。在威廉波特的熱潮下，賴清德開始迷上棒球運動，當他提到最喜歡的棒球，彷彿有說不完的故事，許多回憶湧上心頭。除了YouTube之外，賴清德最近在個人IG帳號，連續6天發布了5支短影音，受到不少支持者力挺。賴清德更在3日中常會上要求，要加強發布60秒內的「短影音」，吹起空戰號角。





柯文哲影片貼文高達73% 學者：主要票源年輕族群喜歡影音

根據《FANSDO》粉絲行為追蹤器（日期：2023/04/05～2023/05/05）統計調查，近一個月賴清德臉書出現影片的貼文僅5%，遠低於另外3位潛在對手，而其中民眾黨主席柯文哲影片貼文更高達73%，遠高於另外3位潛在對手3倍以上。對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，短影音是當今趨勢，可以拓展年輕人的選票；也是選戰文宣必修學分，因為影音比圖片更容易引起討論，話題性更高。鈕則勳指出，柯文者屬於網紅型政治人物，清楚了解影片才是王道，也常跟YouTuber合作，並了解自己主要的票源年輕族群喜歡影音，所以貼文才有很多影片。

鈕則勳進一步評論新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘。鈕則勳認為，兩人分別在政見論述方面皆過猶不及，侯友宜太收，在媒體面前講話太拘謹，可以多將平時與鄉親博感情的一面表現出來。至於郭台銘則太放，掛保證「當選90天讓詐騙消失」，發言具體有震撼性，但大家會期待說明實際做法，否則大家會認為不夠務實。

image source：《FANSDO》粉絲行為追蹤器

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月05日至2023年05月05日。