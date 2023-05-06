鶯歌拜廟 賴現身 侯有事未到

副總統賴清德昨天到新北市鶯歌區碧龍宮，恭賀龜公廟八卦祖師聖誕，新北市長侯友宜臨時有事未到場，兩人「王不見王」。賴清德說，希望在蔡英文總統打下很好的基礎下，繼續跟大家一起努力，讓兩岸能夠繼續和平、經濟能繼續發展，黑金槍毒一定要解決，讓社會更安定。

碧龍宮邀賴清德、侯友宜到場，現場也在入口處布置主委周德永歡迎兩人的紅告示，侯友宜臨時有事未到，賴清德晚間六點半準時出現，伴隨民眾高喊「凍蒜」聲，向八卦祖師參香祭拜。民進黨積極布局選情，繼去年八月總統蔡英文至新北鶯歌參拜後，賴昨再與立委蘇巧慧到場參拜。