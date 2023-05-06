黨徵召前不表態！ 侯郭都想約 韓國瑜：提名後再說

國民黨總統參選人將在五月底前出爐，鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜競爭態勢升高，韓國瑜前幕僚、高雄市前新聞局長王淺秋昨則在直播節目表示，郭台銘和侯友宜都約過韓國瑜見面，但韓國瑜都回「等初選提名後再說」。

據了解，韓國瑜徵召前保持中立，不表態。

郭台銘日前大動作向韓國瑜公開為了四年前兩人初選競爭的摩擦道歉，韓國瑜當天就在臉書寫下「奮鬥團結、記取教訓」、「凝聚最大力量、下架貪腐集團」，為人民爭幸福，為社會爭繁榮等語，郭台銘也迅速留言與韓互動。

韓國瑜前天到台北幫忙國民黨台北市前議員羅智強站台時，被問到是否接受郭台銘道歉，韓國瑜當時回答「臉書都寫過了」。昨天韓國瑜再次在臉書發文表示，當年國父在最終時刻，仍掛念著「革命尚未成功」，他認為很遺憾的，現在的台灣並沒有迎接自由民主的時代，可如今台灣的民主卻無法讓華人覺得驕傲。

韓國瑜指出，中華民國的總統只須做好三件事，包括確立國家發展總目標，還有如何組織人才達到這個總目標，以及以身作則、清廉地把事做好，才能讓老百姓安居樂業，才能讓國父的革命真正達到成功。

對此，侯友宜昨到新北市議會備詢前受訪。他說，台灣的面積不大，但是台灣人有志氣有自信。

針對是否有主動邀韓國瑜喝茶？侯友宜說，「其實都是朋友，所以大家都彼此關心」。