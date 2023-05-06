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新聞眼／兩強對撞 朱侯郭別成藍罪人

聯合報／ 記者陳洛薇
鴻海創辦人郭台銘（圖左）、新北市市長侯友宜（圖中）和國民黨主席朱立倫（圖右）。本報資料照片
鴻海創辦人郭台銘（圖左）、新北市市長侯友宜（圖中）和國民黨主席朱立倫（圖右）。本報資料照片

郭台銘爭取國民黨二○二四總統提名空陸戰齊發，已發出老虎軍團召集令，本周日起由南至北連續四場大型造勢，最後一場更直搗侯友宜新北大本營，步步進逼，氣勢懾人。擁侯陣營催促黨中央盡速徵召，也醞釀發動北中南造勢，輸人不輸陣，但侯友宜看似以靜制動不疾不徐，也只能「類參選」繼續被動等待。

郭台銘力拚四場造勢聚集人氣，首場造勢從高雄市鳳山出發，顏清標、張榮味、謝典林、周典論等地方派系相繼表態挺郭，地方民代動員造勢，複製當年高雄市前市長韓國瑜的競選套路，目標設定很清楚，就是要在五月中旬以前讓民調衝上最高點。

郭台銘把油門踩到底，侯友宜還困在議會總質詢，五月十五日才能脫身，挺侯陣營想發動大型造勢和郭台銘拚場，從基層里長到中央民代各自發動連署、向黨中央喊話「非侯不投」，要求黨內最強母雞只能有一人，呼籲徵召時程不宜再拖，但侯也不便採取主動態度。

黨主席朱立倫在中常會預告，國民黨五月將提出最強的候選人，黨內臆測徵召時程就在五月十七日，甚至傳出已內定侯友宜，據傳郭台銘聞訊大吃一驚，不接受內定說，郭對於爭取提名有十足把握，必定衝刺到最後一刻，絕不會輕易退讓。

郭台銘當初要國民黨給他卅天衝刺，這卅天的起算日，從郭台銘目前安排的造勢活動只到五月十二日看來，雙方似有共識或默契，但若雙方認知落差大，未來恐更難收尾。

郭率老虎軍團強勢拔樁，侯陣營在檯面下布局組織戰，黨內則是緊張焦慮深怕有人輸了就掀桌。徵召提名在即，朱郭侯都說要團結作戰，但挺郭、挺侯已壁壘分明，此時國民黨和郭、侯更要善用智慧小心處理，否則演變成兩列火車對撞，五月天變Mayday，藍營分裂綠得利，朱立倫、侯友宜、郭台銘都會成為國民黨的罪人。

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