郭號召4場會師 挺侯派擬北中南造勢

國民黨二○二四總統提名，郭侯相爭態勢持續升高。鴻海創辦人郭台銘昨天公布，明起將陸續舉辦四場大造勢，首場從高雄鳳山出發，最後一場下周五選在侯友宜大本營新北市板橋舉行。而為讓新北市長侯友宜從「類表態」轉型成選戰模式，挺侯陣營也準備在北中南發動三場大型造勢，規畫邀國民黨大咖同台。

國民黨台北市議員徐巧芯日前搶先爆料，國民黨將於本月十七日中常會徵召侯友宜參選。

郭台銘近日進入衝刺階段，積極拔樁。昨天先在臉書曬出和鎮瀾宮董事長顏清標十指緊扣合照，稱自己為人民拚經濟的理念受到顏清標肯定，也發下豪語，稱自己會「讓所有國民黨的候選人成為最強」，所以請大家「唯一支持郭台銘」。

郭台銘辦公室接著公布，明起陸續舉辦四場大造勢，首場七日從高雄鳳山出發，九日在屏東、十一日在台中，最關鍵的一場造勢將直搗侯友宜大本營，十二日在板橋體育館舉辦千人會師，「勝出民調代表國民黨出戰二○二四年總統選舉」。

據了解，郭台銘造勢由前立委林炳坤、屏東縣議長周典論、雲林縣前縣長張榮味、彰化縣議長謝典林等地方派系人士操刀，動員郭粉到黨中央，向國民黨中央施壓要求徵召。

繼上月底郭台銘透過藍委陳玉珍邀請十二位藍委餐敘，下周一聯電榮譽副董事長宣明智也出面作東，邀請幾位藍委與企業界的朋友餐敘，意在為郭台銘找「友好委員吃飯」。受邀藍委說，出席不一定就代表是「挺郭」，而是要找到最好的團結方式。

新北市長侯友宜昨天到新北市議會備詢。記者林澔一／攝影 相較郭陣營大動作，原本也有藍委在規畫，要找挺侯藍委與侯友宜餐敘，卻因為考量國民黨徵召侯在即，為避免影響郭侯團結，餐敘活動暫時停辦。

不過，據了解，已有挺侯陣營準備在北中南發動三場大型造勢活動，首發就選在侯友宜本命區新北市，規畫由徐巧芯主持，接下來還有台中場和南部場，擬邀藍營大咖到場力挺。

對此，親侯人士表示「沒有聽說」。徐巧芯昨說，她還沒有收到通知，如果有找她，她當然會幫忙，無論侯跟郭都是國民黨珍貴的資產，最後就是支持國民黨提名的總統候選人。

另外，國民黨南部鐵三角，屏東蘇清泉、高雄柯志恩、台南謝龍介今天上午首場「南台灣鐵三角－廟口開講」在屏東萬惠宮登場。藍營地方解讀，這是挺侯派大將替侯固守南台灣。

蘇清泉說，他與謝龍介、柯志恩在去年的縣市長選舉，面對南部艱困選區，都不放棄，堅持到底。侯友宜、郭台銘兄弟登山各自努力，他們會「挺黨中央提名、挺有機會贏的人」。