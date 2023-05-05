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【即時短評】綠「總統級」議題轟炸 反讓侯友宜一路反殺

聯合報／ 本報記者張曼蘋李承穎
新北市長侯友宜昨天到新北市議會備詢。記者林澔一／攝影
新北市長侯友宜昨天到新北市議會備詢。記者林澔一／攝影

新北市議會進入為期一周的民進黨團總質詢，市長侯友宜2024前哨站進入「深水區」，綠營試圖讓侯貼上「草包」標籤，但提不出創新的政治題，反而一度成為「舉球手」，讓侯接連反殺，恐讓總質詢成為侯友宜更上一層樓的墊腳石。

民進黨團今天聯合質詢猛攻「總統級」議題，連番逼問一中原則、兩岸政策，「中華民國牌」猶如侯友宜「護身符」，不僅要綠營「不要擔心」，還反問「難道你不認同我們國家叫做中華民國？」並指正綠營議員稱前總統馬英九赴陸沒講中華民國，敬佩馬講了好幾次中華民國，媒體都有報導。

至於綠營整個上午都要侯友宜表態支不支持核電、核廢料要放哪？侯有備而來，直批蔡英文總統2025年非核家園「理想很豐滿，現實很骨感」，並稱民眾只希望一個答案「我不缺電、隨時可以用電」，直擊民進黨能源政策軟肋。

綠營連番逼問新北槍擊案、槍枝等問題時，想在治安議題找到侯友宜的破口，刑警出身的侯友宜就像拿到得分題，一路反殺，不僅提及擔任刑事局長、警政署長犯罪數據下降、駐外警察等政策，還批中央辦法訂得不夠周全，導致改造槍枝太氾濫，應迅速調整步伐，給議員上了一堂犯罪預防課。

即使民進黨議員要侯友宜像個「男子漢」，勇敢表達請假參選還是辭職參選，但侯反而回「我是男生啊」，引全場大笑，並用「會為新北做事」、「不管在哪都關心新北」無限迴圈回應，完全激不起火花，「落跑市長」帽子也扣不起來。

總質詢至今，反而是新北唯一一席民眾黨議員陳世軒得分最高，用黨主席柯文哲赴美面試考題來考侯友宜國際關係，讓侯一路打太極，直接回「你說、你說」，一度讓侯形象受損，綠營卻讓侯屢屢脫身，還有國民黨議員現場觀戰，私下譏諷「打假球」。

國民黨預計本月17日左右將要徵召總統候選人，侯友宜的呼聲高，民進黨團在這之前能否成功把侯友宜困守新北，還是反讓侯持續加分，順利「畢業」總質詢？就考驗質詢的功力了。

2024大選 總統大選 侯友宜 國民黨

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