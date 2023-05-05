民進黨稱「郭侯之戰」聲量戰局翻轉？大數據給答案

國民黨總統提名人選聚焦在鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜，民進黨日前中常會黨務報告時指出，有觀察到郭台銘聲量顯著成長，民調甚至和侯友宜打平，必須審慎以對。根據QuickSeeK快析輿情資料庫統計，郭台銘在過去一天裡，延續了近期的高聲量；但郭對高雄市前市長韓國瑜道歉，在「韓粉」社團內並未獲得認同。

QuickSeeK快析輿情資料庫統計昨天上午九時到今天上午九時數據顯示，潛在候選人聲量值排名為，郭台銘聲量1萬1134； 民眾黨主席柯文哲6542；民進黨主席賴清德3557；侯友宜2206。除了郭在聲量上大幅領先外，賴清德與侯友宜聲量也在握去一天出現排名交叉，變成侯友宜墊底。

此外，根據TPOC台灣議題研究中心在網路數據分析結果顯示，關於郭台銘對4年前選舉恩怨向韓國瑜道歉一事，網路上超過50個「韓粉」社團中，面對郭台銘道歉一事並不埋單，全是負面看待此事，高達26.1％「韓粉」持續主張國民黨提名韓國瑜競選總統才有勝選機會；16.2％翻舊帳怒批2020年韓國瑜就是被郭台銘害慘才會輸；16.2％直指郭台銘4年後才道歉太晚了；15.3％表態自己依舊「非韓不投」；9.9％批評郭台銘是為了選舉才道歉；亦有8.1％表示會支持「韓郭配」，由郭台銘擔任韓國瑜的副手；8.1％持悲觀態度認為，國民黨2024準備倒吧。