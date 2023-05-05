郭台銘拋「一縣市一核電廠」 盧秀燕微笑回這2字

鴻海創辦人郭台銘近期拋出「一縣市一核電廠」構想，引發熱議。台中市長盧秀燕今早到台灣體育運動大學出席活動，媒體詢問對此有何看法？盧僅回應「謝謝」，旋即進入會場。

郭台銘5月1日拋出在高雄半屏山蓋小型核能電廠構想，引發軒然大波。5月2日他在高雄座談，補述創新構想來自國外，郭還說，經濟發展、科技產業都需用電，沒有電都是空談，「每個縣市都可以蓋一個安全的核電廠」，再度引發熱議。