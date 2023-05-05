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郭台銘拋「一縣市一核電廠」 盧秀燕微笑回這2字

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
鴻海創辦人郭台銘近期拋出「一縣市一核電廠」構想，引發熱議。台中市長盧秀燕今早到台灣體育運動大學出席活動，媒體詢問對此有何看法？盧僅回應「謝謝」，旋即進入會場。記者余采瀅／攝影
鴻海創辦人郭台銘近期拋出「一縣市一核電廠」構想，引發熱議。台中市長盧秀燕今早到台灣體育運動大學出席活動，媒體詢問對此有何看法？盧僅回應「謝謝」，旋即進入會場。記者余采瀅／攝影

鴻海創辦人郭台銘近期拋出「一縣市一核電廠」構想，引發熱議。台中市長盧秀燕今早到台灣體育運動大學出席活動，媒體詢問對此有何看法？盧僅回應「謝謝」，旋即進入會場。

郭台銘5月1日拋出在高雄半屏山蓋小型核能電廠構想，引發軒然大波。5月2日他在高雄座談，補述創新構想來自國外，郭還說，經濟發展、科技產業都需用電，沒有電都是空談，「每個縣市都可以蓋一個安全的核電廠」，再度引發熱議。

盧秀燕今上午到台灣體育運動大學出席台中市111學年度中等以上學校模範生合影活動，進場前媒體詢問對於郭台銘近期拋出「一縣市一核電廠」政見的看法？盧秀燕微笑表示「謝謝」，未多做回應，即快步進入會場。

台中市長盧秀燕今日上午到台灣體育運動大學出席台中市111學年度中等以上學校模範生合影活動。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今日上午到台灣體育運動大學出席台中市111學年度中等以上學校模範生合影活動。圖／台中市政府提供

2024大選 總統大選 郭台銘 盧秀燕

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