郭台銘拋「一縣市一核電廠」 盧秀燕微笑回這2字
鴻海創辦人郭台銘近期拋出「一縣市一核電廠」構想，引發熱議。台中市長盧秀燕今早到台灣體育運動大學出席活動，媒體詢問對此有何看法？盧僅回應「謝謝」，旋即進入會場。
郭台銘5月1日拋出在高雄半屏山蓋小型核能電廠構想，引發軒然大波。5月2日他在高雄座談，補述創新構想來自國外，郭還說，經濟發展、科技產業都需用電，沒有電都是空談，「每個縣市都可以蓋一個安全的核電廠」，再度引發熱議。
盧秀燕今上午到台灣體育運動大學出席台中市111學年度中等以上學校模範生合影活動，進場前媒體詢問對於郭台銘近期拋出「一縣市一核電廠」政見的看法？盧秀燕微笑表示「謝謝」，未多做回應，即快步進入會場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言