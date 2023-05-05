傳國民黨內定侯友宜？ 黃暐瀚曝郭台銘聞訊反應：後果恐不堪設想

國民黨2024總統人選至今尚未公布，但卻傳出「新北市長侯友宜已經被國民黨高層內定徵召」。對此，媒體人黃暐瀚透露，鴻海集團創辦人郭台銘得知此消息時非常驚訝和緊張，假設國民黨最後無法給出一個能說服郭台銘的理由，那麼後果就會不堪設想。

黃暐瀚昨（4）日在節目《POP撞新聞》中提到，黃揚明和徐巧芯都接連爆出，「國民黨高層內定5月17日中常會上，徵召侯友宜出征2024總統大選」。黃暐瀚透露根據了解，郭台銘得知此消息時非常驚訝和緊張，尤其郭台銘已經做出不少努力，假設國民黨早就有內定人選，「那他至今在幹嘛？包一包回家啦」。

黃暐瀚表示相比郭台銘近日積極備戰，侯友宜則較為靜態，但他也開始出手協調全台灣國民黨的選區，其實這就是一個候選人的樣子。黃暐瀚指出假設國民黨已經內定是侯友宜，但又沒有讓郭台銘知道，郭台銘還每天努力地創造話題，例如使用核電、軍公教年金議題等，「到最後無法給出一個能說服郭台銘的理由，那麼後果就會不堪設想」。

此外，針對國民黨主席朱立倫未澄清「目前人選未定」，反而強調「最強名單絕對沒有包括我」，黃暐瀚在臉書上發文，認為朱立倫再次表明自己不會參選，但卻沒有說明如何產生「最強的人選」，尤其在傳出「內定侯友宜」的消息之後，也沒有親自對外澄清，「這對還在努力爭取民眾支持的郭台銘來說，情何以堪？」

黃暐瀚表示朱立倫強調要找出最強人選，但卻一直把人選只限定在「郭侯」兩人，「現在遊戲規則沒確定，徵召之後，大家歡喜甘願那沒問題，如果有人不甘願呢？以為是比跳遠，最後卻算跳高成績分勝負，你會服氣嗎？遊戲規則混沌不明，這是國民黨眼前的隱憂」。

最後，黃暐瀚用八個字做總結，「機會大好，形勢大壞；形勢再壞，機會仍在」，他強調選舉是結果論，如果幾個月後回頭看，朱立倫真的找出「最強者」，也協調黨內團結一致，還達成「總統勝選、國會過半」的目標，那眼前一切就都會變成是對的，「勝敗論英雄，選輸變狗熊，就這麼簡單」。