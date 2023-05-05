郭台銘拋核能議題…能源政策 藍綠互批

鴻海創辦人郭台銘日前拋出核能議題，民進黨昨表示，關於能源政策，國民黨縣市長正上演「全員逃避中」，從頭到尾就只會反對，卻提不出完整的能源轉型政策，連郭台銘的核電主張都迴避躲藏，看來只是虛晃一招；其實國民黨就是支持核電，請大聲說出來，難怪很多網友都說「票投國民黨，核廢無法擋」。

國民黨發言人林家興則反批，蔡政府近年燃煤預算與用電量不減反增，二○二五非核家園已破產，無法實現能源轉型。因此當民間提出具有前瞻性、國際性且多國開始研發、採用的下一代小型核能機組（ＳＭＲ）論述時，國民黨都持正面態度。林家興表示，國民黨早已在立法院提出「減碳無煤家園推動法草案」，以前瞻、務實、多元的路徑調整可行的能源政策，朝「低碳家園」、「無煤家園」邁進，何來沒有完整主張。