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郭台銘拋核能議題…能源政策 藍綠互批

聯合報／ 記者蔡晉宇劉宛琳／台北報導
鴻海創辦人郭台銘拋出「一縣市一小型核電廠」的核能政策主張。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘拋出「一縣市一小型核電廠」的核能政策主張。圖／聯合報系資料照片

鴻海創辦人郭台銘日前拋出核能議題，民進黨昨表示，關於能源政策，國民黨縣市長正上演「全員逃避中」，從頭到尾就只會反對，卻提不出完整的能源轉型政策，連郭台銘的核電主張都迴避躲藏，看來只是虛晃一招；其實國民黨就是支持核電，請大聲說出來，難怪很多網友都說「票投國民黨，核廢無法擋」。

國民黨發言人林家興則反批，蔡政府近年燃煤預算與用電量不減反增，二○二五非核家園已破產，無法實現能源轉型。因此當民間提出具有前瞻性、國際性且多國開始研發、採用的下一代小型核能機組（ＳＭＲ）論述時，國民黨都持正面態度。林家興表示，國民黨早已在立法院提出「減碳無煤家園推動法草案」，以前瞻、務實、多元的路徑調整可行的能源政策，朝「低碳家園」、「無煤家園」邁進，何來沒有完整主張。

2024大選 總統大選 郭台銘 林家興 核能 非核家園 減碳

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