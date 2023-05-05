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柯文哲：要護國神山 又不要發電很矛盾

聯合報／ 記者王昭月鄭國樑／連線報導
柯文哲昨表示，時間若能重來，核二、核三應該不要停。記者王昭月／攝影
柯文哲昨表示，時間若能重來，核二、核三應該不要停。記者王昭月／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘提出「一縣市一小型核電廠」遭批失言，民眾黨主席柯文哲昨表示，這不是失言，只是話講較多，失誤率增加，若時間能重來一遍，理論上核二、核三廠都不要停，民進黨如不嚴肅面對，他預言明、後年真的會缺電。

柯文哲說，從美國三哩島核電廠、俄國車諾比事件到日本三一一事件，每次核電安全度都有提高，當安全度提高，思維就要跟著改變，如同台灣需要台積電，但台積電很耗電，「要護國神山，又不要發電」這就很矛盾，在經濟發展與一定的風險之間，人民要做決定。

柯文哲說，核二及核三喊停，後面再生能源到底能不能追上？核融合或小型核能反應爐也許未來幾年會成功，但現在最安全的方法是保留核二與核三，等將來核融合技術或再生能源上來再做決定，現在民進黨把核能全停掉，再生能源追不上，這條路若不嚴肅面對，明後年真的會缺電。

桃園市長張善政說，小型核能發電機組（ＳＭＲ）是未來核能發電潛力，台灣有機會也應加入，多一個取得非常先進的資訊管道選項，只有好處。

張善政說，所有人對新科技應抱持開放的心，不要用過去核能不安全的刻板印象看現在的新核能科技。

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