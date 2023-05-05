郭台銘拋核電議題 童子賢：碳排發電 恐讓台灣被嫌棄

鴻海集團創辦人郭台銘日前拋出「一縣市一小型核電廠（ＳＭＲ）」議題，和碩董事長童子賢昨天表示，小型核能跟核融合是未來的夢，儘管他相信台電與經濟部有能力處理缺電問題，但真正重點在於排碳的發電；碳排放發電可能導致台灣未來被國際嫌棄，「碳排放會讓你左右為難」，需要電卻不要核能，只好回頭去燒天然氣。

童子賢昨出席台北市電腦公會舉辦台灣ＩＣＴ產業全球供應鏈與環境友善布局座談會時受訪說，「地球暖化是人類的公敵，但核能不是」，台灣的核一、核二、核三廠都可以重啟，「芬蘭都可以重啟，為什麼台灣不能重啟」，不過這是一個大問題，要由行政院長和總統去討論。

他指出，政府推動二○二五年非核家園，目標把再生能源發電量占比提高到百分之廿，但百分之廿遠遠落後國際水準，國際能源總署（ＩＥＡ）最近一個月的報告指出，全球不排碳發電占比已達百分之卅九，反觀台灣二○二一年再生能源占比只有百分之六點四。台灣在人均排碳方面，在國際上是放牛班。

童子賢說，核能運作需要非常細膩，不只有核能技術與全球大趨勢，核電廠所在地的老百姓心情也必須要聽，「不要講核電廠，在我們家後面設一個燃煤廠，你都受不了」。

但他也提到，台灣的半導體、工業、民生和經濟持續發展，過去五年電的需求每年平均增加百分之三以上，未來五年可能增加百分之十五到廿，要思考電力來源該選擇傳統的天然氣、燃煤發電，或風力、太陽能、水力發電等綠電，還是要朝向核能。

童子賢指出，「小型核能跟核融合都不是今天的故事，是未來的夢。」因此需要儲備人才，否則連基礎都沒有。況且小型核電的成熟度眾說紛紜，有人說需要三到五年，有人則說需要十年，但絕對不是在二○二三年、二○二四年或二○二五年。