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賴清德官方YouTube上線 首集透露建中第一次月考很緊張

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德官方Youtube正式上線。圖／取自賴清德臉書
副總統賴清德官方Youtube正式上線。圖／取自賴清德臉書

副總統賴清德將代表民進黨參加2024年的總統大選，他的官方YouTube也正式成立，今晚第一集節目上線，主題是「萬里石頭路」，介紹他的家鄉萬里及成長過程。他回憶，小時候物資缺乏，但不以為苦，並透露自己「成績還好」，當他考上建中時，發現裡面臥虎藏龍，第一次月考很緊張，但後來功課還是有跟上。

賴清德說，他在萬里區中幅里的礦區出生，小時候就住在礦工工寮，大家都要自己找鉛板當屋頂，但颱風一吹就會完全吹走，他記得有一次他去找鉛板，踩到鐵釘，受傷很嚴重，但每天拿阿公的牛油塗一塗，也沒有看醫生跟打破傷風針，後來竟然就好了。以前上學要走三、四十分鐘石頭路，他也透露自己「成績還好」。

賴清德說，小時候最常玩尪仔標，他最常用的尪仔標圖像是王牌投手許金木，當時大家都瘋威廉波特棒球賽。他也回憶，小學時，班上來了一位從基隆轉學的王牌投手，每天找他傳接球，他擔任捕手，有一次比賽蹲捕時，對方投一個變化球，打擊者揮棒，他沒有接到，他認為是一個好球，結果球竟然打到裁判。

考上建中之後，賴清德也開了眼界。他說，去到建中，發現臥虎藏龍，第一次月考很緊張，看同學在看一本很大本的書，他問同學在看什麼，同學回：「看微積分」，他沒有聽過，還很緊張問：「這會考嗎？」同學回答：「不會。」

不過賴清德笑說，他功課後來還是有跟上，沒有名列前茅，「大概在中間」，他常遇到貴人，老師都對他很好，成長過程中有很多來自師長的關懷。

賴清德團隊也指出，為了讓支持者與社會大眾更多認識賴清德的機會，除了陸續推出的「看見賴清德」系列影片，今後各種主題訪談、專案企畫、行程影音，都可以在「賴清德」的YouTube頻道上看見。

2024大選 總統大選 賴清德 民進黨

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