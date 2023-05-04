郭台銘聲量超越蔡英文登頂 柯文哲談低薪科系討論度攀高點

政大學生會5月起舉辦「政治進入大學」座談，2日邀請民眾黨主席柯文哲與學生互動座談。對於低薪問題，柯文哲表示，低薪是教育出問題，因為教出來的學生「沒有那個價值」；如果該科系畢業生起薪太低，顯示那個系要縮編，因為供過於求，應回復到市場規格。

總統領表聲量飆高 柯文哲談低薪討論度再攀高點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/04/26～2023/05/02）統計調查，近一週柯文哲聲量最高點出現在4月28日，當天他結束訪美行程返台時表示，他明天就會去領表登記黨內總統初選，等黨內審核通過後會正式宣布參選，引起網友熱議。但後來民眾黨發聲明澄清，柯文哲是指「明天會展開相關幕僚作業」，作業完成後將擇期領表、登記。

聲量第二高點出現在5月2日，當日柯文哲前往政大參加青年講座，他表示，低薪有一個很大理由是我們教育出問題，因為教出來的學生沒有那個價值。柯文哲指出，教育部不夠勇敢，不好意思縮編系所，不敢動「就全死」，結果是台積電找不到工程師，部分系所畢業人數又太多。對此，PTT有網友表示，「原來是學生的問題」、「阿北開示，魯蛇是自己不努力念書」、「這是在說領低薪是自己爛？」；還有人認為，「低薪不全是科系的問題，台灣產業的問題啊」、「不對吧 ，歐美沒什能力的，薪資也不低阿」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

郭台銘超越蔡英文聲量第1 柯文哲排第6名

檯面上所有潛在總統參選人無不積極想獲得選民關注，根據《網路溫度計》政治人物口碑排行榜(分析區間：2023/04/26～2023/05/02），鴻海集團創辦人郭台銘超越總統蔡英文，位居第1名，而新北市長侯友宜為第3名，副總統賴清德為第5名。至於柯文哲則是第6名。





image source：政治人物口碑排行榜(分析區間：2023/04/26～2023/05/02）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月26日至2023年05月02日。