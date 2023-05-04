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強化社群宣傳！賴清德6天發布5支短影音 下令民進黨全跟進

DailyView網路溫度計／ 蔡岳霖
圖擷自賴清德IG
圖擷自賴清德IG

副總統兼民進黨主席賴清德力拚2024總統及立委大選，3日在中常會指示，現在是短影音時代，這在宣傳上可以收到很大效果。根據民進黨發言人張志豪轉述，賴清德也拜託黨團總召柯建銘等幹部相互討論，每個立委都有自己的專業及各領域的專長，在發言上面其實可以結合短影音，也拜託黨團在短影音協力製作及強化人力部署。

事實上賴清德透過個人IG，在從4月27日開始，連續發布五支短影音，內容包括26日接見「福爾摩沙俱樂部拉丁美洲團」，感謝成員們支持台灣的國際參與。再到5月1日賴清德赴萬華廣照宮，參與「加蚋仔遶境大拜拜」，上香並扶轎起駕，藉此把握機會與民眾「博感情」等短影音，都獲得到不少網友關注。


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