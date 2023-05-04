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談勝算…柯文哲：目前三腳督 不是說沒機會

聯合報／ 記者歐陽良盈江良誠／連線報導
民眾黨主席柯文哲。 聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。 聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲已在黨內領表準備參選總統，他接受網路節目訪問表示，「不敢說自己可以選上，卻可以左右選舉」；對於民進黨主席賴清德過去台獨立場鮮明，現在想跟過去的自己切割，柯認為「只能說凡走過必留下痕跡」。

柯文哲指出，民眾黨內部調查過，他與賴清德一對一民調差不多，雖然目前他的民調只有百分之廿，但選戰還未正式開打，也還沒有進行廣告文宣，可見都是「鐵粉」，有後來居上的空間，目前態勢就是三腳督，距離大選還有九個月，「我們也不是說沒機會。」

柯文哲質疑，賴清德為何在疫情期間遇到高端、擋ＢＮＴ、缺快篩等爭議時都不講話？且要推出「排黑條款」為何不早一點講，非要等到選總統的時候？

柯並表示，郭台銘爭取國民黨提名，也說若爭取失敗，會支持新北市長侯友宜，「那好像沒有我的份」。柯坦言二○一九年郭台銘曾找他當副總統人選。主持人追問，若選到最後藍營想整合，會有不選總統的空間嗎？柯文哲回答「看他們怎麼來說服我」。

對於「藍白合」，柯文哲說，「藍白合」在他聽起來，從頭到尾就是權力分贓，至今沒人跟他談過藍白合，卻天天在媒體上放話。他昨天到南投縣參訪也提到，「每天談下架民進黨，然後呢？換國民黨有什麼好處？」

2024大選 總統大選 柯文哲 藍白合 賴清德 郭台銘 台獨 侯友宜 快篩 高端

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