談經貿…賴清德會日議員 提台積熊本設廠

副總統賴清德昨天接見日本自民黨熊本國會議員訪團，雙方暢談台積電到熊本設廠。賴清德表示，希望台積電在熊本縣的投資能作為台日經貿合作的火車頭，帶動其他產業更進一步合作，觀光旅遊更進一步交流，人民感情也更密切。

賴清德表示，他擔任台南市長時，為了歡迎台積電在台南擴大投資，努力協助解決土地、用水、人才聘雇種種問題。另外，荷蘭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）、世界大藥廠默克（Merck）及許多日本材料設備國際廠也來台南投資；就業機會帶動台南經濟發展，讓台南有更好的國際知名度，成為世界的台南。

賴清德說，台積電到熊本縣投資，也因為地緣政治衝突，全球正在尋找值得信賴且安全的產業鏈，台積電與日本的合作具有這項重大意義。他也表示，期盼未來台灣能順利加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）」。

日本眾議員坂本哲志表示，台積電到熊本縣投資設廠，讓熊本縣成為日本全國矚目的地區，也帶來相當大的活力；由於台積電的起薪高，熊本縣的學生都以到台積電工作為第一目標。

民進黨主席賴清德昨主持民進黨中常會也說，黨內初選已經結束，是團結打選戰的時候；他特別談及短影音的重要性，也拜託民進黨立法院黨團總召柯建銘和黨團幹部鄭運鵬，要強化短影音的宣傳。

賴清德舉例，現在文宣已經從圖文進入到短影音的戰場了，這部分黨中央已在進行了，拜託立法院黨團在短影音協力製作上，可以加強。