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郭台銘拋每縣市設小型核電廠 鄭文燦：不太可能

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭文燦。記者黃仲明／攝影

鴻海創辦人郭台銘日前拋出「一縣市一小型核電廠」的想法，引發熱議。行政院副院長鄭文燦今天表示，小型核電廠（SMR）安全係數固然高，但所使用的濃縮鈾不易開採、核廢料也較多，要一下跳到每個縣市都設SMR「不太可能」，此事不適合魯莽，要非常嚴謹細緻討論。

鄭文燦下午出席遠見ESG企業永續獎贈獎典禮前受訪表示，台灣面對能源轉型挑戰，不管非核減煤、展綠增氣，都以不缺電為前提，經濟部及台電做了很多準備，今年核二廠二號機組3月停機後，燃氣電廠容量率有增加，加上歲修調配得宜，今年應不會有缺電風險。

不過，鄭文燦也說，長期而言還是要讓綠能極大化，必須讓天然氣發電作為過渡階段的安排。

針對小型核電廠（SMR）議題，鄭文燦表示，國內外有很多討論，但相關技術還未成熟，主要國家在做實驗，都要等2028年至2032年間才會有結果。根據目前資料顯示，SMR使用的濃縮鈾比較不易開採，安全係數固然高，但核廢料比較多，還要經過環評及地方民意接受，要非常嚴謹細緻討論。

此外，新北市長侯友宜提到，做事分黨派沒有意義，「施政者分什麼藍綠？」鄭文燦回應，的確，台灣只有一個，不論藍綠對台灣都有責任，所有各政黨從政者都應該以台灣為出發點，台灣好大家才會好，如果台灣變差，誰來執政都會變差。

鄭文燦說，過去幾年因為政治意識型態，讓大家無法好好討論，令人遺憾，他覺得這幾年台灣面對大轉型的挑戰，確實要藍綠形成共識，希望未來也能這樣，成為台灣的政治文化。

2024大選 總統大選 郭台銘 鄭文燦

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