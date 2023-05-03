快訊

震驚！67歲沈文程驚爆「已離婚」單身20年內幕曝光

澎湖孝子遭遊客爆打民怨續燒 縣警局出面回應了

獨／日本草莓屢違規 食藥署：專家決議放寬農藥殘留、最快7月上路

最強總統參選人本月徵召 朱立倫：名單絕對沒有我

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜。本報資料照片
國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜。本報資料照片

面對2024總統和立委選舉，國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，唯有團結才有勝選的希望，希望每一位都是團結的助力，不要成為對立的根源，呼籲大家都放下自我；朱強調，「我無私無我，最強名單絕對沒有包括我，沒有我」。

朱立倫表示，國民黨一階段一階段的提名立委候選人，面對更重要的總統大選，「這個月將提出最強、最好的候選人」。他強調，整個提名過程中，他不但堅定無私無我，而秉持黨務工作、任勞任怨，甚至任謗任辱，都會堅定立場；在過程中，這些惡意中傷、無的放矢，甚至汙辱性攻擊，對他個人或對黨中央，都不會改變他無私無我的最重要態度。

朱立倫強調，唯有團結才有勝選的希望，過程中每一位都是團結的助力，不要成為對立的根源，秉持這樣的決心，希望大家都放下自我；他不能要求大家跟他一樣無私無我，只能要求拜託大家，「小我小一點，大我大一點」，才能真正團結奮鬥，一起並肩作戰，最後勝利成功。

朱立倫表示，民進黨的無能、專制讓台灣陷入困境，不管低薪之島、過勞之島，再到經濟成長衰退，第一季GDP竟然是負3.02，讓大家感受到民進黨無能；民進黨專制竟然操控司法、對付在野黨，竟然可以掌控獨立機關，控制民意，「司法變成為政治來服務」。

朱立倫說，NCC從獨立機關變成「黨意」機關，被黨意操控，國民黨立院黨團堅定地捍衛台灣真正言論自由，不能讓NCC變成黨意所操控的機關。

2024大選 總統大選 朱立倫 國民黨

延伸閱讀

本月將提最強侯選人 朱立倫：堅定無私無我

郭台銘拋一縣市一核電廠 綠委酸：有錢的草包更可怕

郭侯相爭大位倒數計時 郭台銘：最想贏的人是朱立倫

群組傳賴清德、朱立倫關係密切被法辦 眾網友已讀不回救了他

相關新聞

柯文哲：人類歷史上很多戰爭都是意外 習近平別再惹事

民眾黨主席柯文哲接受資深媒體人黃光芹訪問，在今天首播的節目「觀點芹爆戰」中提及，自己在新北市長侯友宜前幾個月訪問新加坡，...

主張並不是重啟核四！郭台銘心痛談話被扭曲「我不可能這麼無知」

正爭取國民黨總統參選人提名的鴻海創辦人郭台銘，今在台北和工商建設研究會進行講座。郭台銘表示，自己要檢討表達方式，媒體上面...

民進黨關切社群戰 賴清德盼立院黨團強化短影音宣傳

經簡單後製，精準說明議題的短影音，已成為現代選戰中重要一環。據轉述，民進黨主席賴清德今天在中常會中特別談及短影音的重要性...

最強總統參選人本月徵召 朱立倫：名單絕對沒有我

面對2024總統和立委選舉，國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，唯有團結才有勝選的希望，希望每一位都是團結的助力，不要成為...

郭台銘聲量、民調都追上侯友宜 民進黨示警審慎以對

國民黨總統初選競爭聚焦在新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘。民進黨中常會今天在黨務報告時，黨秘書長許立明指出，近期郭台銘聲...

郭董稱當總統就能消滅詐騙集團 陳建仁回應了

鴻海（2317）創辦人郭台銘日前表示，自己當選總統會在90天內讓詐騙集團消失，對此，行政院長陳建仁今（3）日表示，「打擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦