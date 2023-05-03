最強總統參選人本月徵召 朱立倫：名單絕對沒有我

面對2024總統和立委選舉，國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，唯有團結才有勝選的希望，希望每一位都是團結的助力，不要成為對立的根源，呼籲大家都放下自我；朱強調，「我無私無我，最強名單絕對沒有包括我，沒有我」。

朱立倫表示，國民黨一階段一階段的提名立委候選人，面對更重要的總統大選，「這個月將提出最強、最好的候選人」。他強調，整個提名過程中，他不但堅定無私無我，而秉持黨務工作、任勞任怨，甚至任謗任辱，都會堅定立場；在過程中，這些惡意中傷、無的放矢，甚至汙辱性攻擊，對他個人或對黨中央，都不會改變他無私無我的最重要態度。

朱立倫強調，唯有團結才有勝選的希望，過程中每一位都是團結的助力，不要成為對立的根源，秉持這樣的決心，希望大家都放下自我；他不能要求大家跟他一樣無私無我，只能要求拜託大家，「小我小一點，大我大一點」，才能真正團結奮鬥，一起並肩作戰，最後勝利成功。

朱立倫表示，民進黨的無能、專制讓台灣陷入困境，不管低薪之島、過勞之島，再到經濟成長衰退，第一季GDP竟然是負3.02，讓大家感受到民進黨無能；民進黨專制竟然操控司法、對付在野黨，竟然可以掌控獨立機關，控制民意，「司法變成為政治來服務」。

朱立倫說，NCC從獨立機關變成「黨意」機關，被黨意操控，國民黨立院黨團堅定地捍衛台灣真正言論自由，不能讓NCC變成黨意所操控的機關。