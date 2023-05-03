郭台銘提1縣市1小型核電廠 高虹安：地方盼供電穩

鴻海集團創辦人郭台銘提「一縣市一小型核電廠」主張，新竹市長高虹安表示，地方首長都希望能穩定供電。新北市長侯友宜則說，共同討論讓台灣如何不缺電是最重要的。

郭台銘提及在高雄半屏山蓋核電廠惹議，他昨天在高雄左營果峰社區活動中心與民眾座談時，再為此道歉，批執政黨不解決電的問題，主張新型核融合電廠大小僅傳統電廠1/10，未來可在每縣市興建安全電廠。

高虹安今天出席活動接受媒體聯訪表示，過去擔任立法委員時就關注能源政策，現在身為地方首長，希望能穩定供電，尤其新竹市有科學園區，穩定供電對國家經濟、國家安全都非常重要。

高虹安說，能源政策需要中央制定、地方政府配合，不論是郭台銘發表對核電的看法，或總統蔡英文希望達到「2025非核家園」目標，都需好好論述。

對於郭台銘提出的主張，高虹安表示，有討論都是好的，希望中央推出的政策要務實、能夠達成，讓地方能全力配合執行。

媒體問，是否支持郭台銘「一縣市一小型核電廠」論述，高虹安回應，許多專家學者針對能源政策有不同論點，中央政府應該要能吸納不同聲音，並依照專業看法討論訂定。

新北市長侯友宜今天列席新北市議會總質詢前接受媒體聯訪表示，每個人對能源政策都有表示意見的空間，只要討論讓台灣如何不缺電，大家有共同方向，才是最重要的。