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郭台銘道歉了！發言頻惹議？好感度近一週跌近一成六

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB/郭台銘

文/陳宣懿

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統提名，1日於講座中大談「CEO治國」。他提到，「把政府當企業經營，不要議會監督、自己來監督，以及在高雄半屏山下做核能發電站」，這些相關發言引發爭議。而郭台銘1日晚間發文為自己倉促發言造成誤會道歉。

郭台銘為倉促發言道歉 近一週好感度下降

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/04/17～2023/05/01）統計調查，郭台銘近一週好感度下降，從上週0.44降到本週的0.37，跌幅近一成六。郭台銘為他的倉促發言道歉，有網友表示，「郭董需要強大的幕僚，任何政治言論都要三思」、「郭董～您真的要想好退場機制，找好台階下，2024沒有您的局」。此外，高雄市無黨籍議員黃捷痛批，「郭台銘最近恐怕是發現要被國民黨做掉了，開始胡言亂語走偏鋒？」對於郭台銘稱高雄缺電，黃捷指出，南部發電不僅足夠，還時常北送，再者，高雄積極推動綠能，去年太陽光電備案數更是全國第一。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

2024總統大選 聯合報民調：34%力挺下架民進黨

根據《聯合報》最新民調指出，三成四選民表示最不希望看到民進黨在2024總統大選勝出，比重明顯高於國民黨的一成三和民眾黨的一成四。此外，調查顯示，侯友宜與郭台銘代表國民黨參選的支持度相當。在藍綠對決的態勢下，郭台銘、侯友宜均領先民進黨主席賴清德；若是藍綠白三組人馬參選，郭台銘、侯友宜也有機會小贏賴清德。

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