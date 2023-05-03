看好小型核電廠 日投入研發

鴻海創辦人郭台銘提議高雄半屏山興建小型核反應爐，引發熱議。根據國際原子能總署（ＩＡＥＡ）資料，小型模組化核反應爐（ＳＭＲ）擁有體積小、重量輕、模組化等特性，可在工廠組裝後送至現場安裝，不僅大幅降低核電廠施工難度，也較容易掌控工期與預算。此外，ＳＭＲ比傳統大型核電廠更安全，它利用自然對流，無需外部電力即可移除餘熱，避免核電廠因失去電力發生核災。

日經新聞報導，奇異日立核能公司正在研發安全性較高的「革新型輕水式反應爐」，為ＳＭＲ的一種。新型反應爐以福島核災中發生爆炸意外的「沸水式反應爐」（ＢＷＲ）為基礎改良，無須外部電力也能透過冷卻水降溫。三菱重工去年也宣布正在研發革新型輕水式反應爐，但這些ＳＭＲ至少要到二○三○年後才會開始商業運轉。

菲律賓媒體報導，菲律賓能源部長庫希去年指出，ＳＭＲ體積較小、相對可運輸性高，擁有非間歇性供電、低碳足跡、供電成本可預測等特性，將可提高島嶼省分能源供應穩定性。根據菲律賓能源部規畫，二○二七年或二○二八年可能就會安裝ＳＭＲ。

瑞典晚報報導，瑞典國營能源公司「瀑布」正評估在傳統核電廠附近建造數座ＳＭＲ，預計二○三二年對接首座ＳＭＲ，每座預計供電三百兆至四百兆瓦。瀑布發言人說，大型核電廠已不符合當今需求。

國內環團則抱持疑慮。地球公民基金會執行長蔡中岳說，「二○二二世界核能產業現況報告」指出，全球僅俄羅斯宣稱有二個機組在發電，效率奇差無比，ＳＭＲ機組有未成功商轉案例、發電成本太高不具競爭力，核廢料為傳統核電廠的二至卅倍，甚至更多且難以處理。

清大原科中心主任葉宗洸則說，中國大陸山東石島灣核電廠就是ＳＭＲ成功商轉的案例。

葉宗洸指出，ＳＭＲ裝置容量較小，所需設置的場地面積也小，可在科學園區、除役的核電廠或石化廠區等設置，郭台銘的提議其實是可行的。