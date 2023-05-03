聽新聞
test
0:00 / 0:00

看好小型核電廠 日投入研發

聯合報／ 編譯陳曉慈、記者胡瑞玲／綜合報導
小型模組化核反應爐（SMR）擁有體積小、重量輕、模組化等特性，可在工廠組裝後送至現場安裝，此外，SMR比傳統大型核電廠更安全。圖／取自美國能源部愛達荷國家實驗室官網
小型模組化核反應爐（SMR）擁有體積小、重量輕、模組化等特性，可在工廠組裝後送至現場安裝，此外，SMR比傳統大型核電廠更安全。圖／取自美國能源部愛達荷國家實驗室官網

鴻海創辦人郭台銘提議高雄半屏山興建小型核反應爐，引發熱議。根據國際原子能總署（ＩＡＥＡ）資料，小型模組化核反應爐（ＳＭＲ）擁有體積小、重量輕、模組化等特性，可在工廠組裝後送至現場安裝，不僅大幅降低核電廠施工難度，也較容易掌控工期與預算。此外，ＳＭＲ比傳統大型核電廠更安全，它利用自然對流，無需外部電力即可移除餘熱，避免核電廠因失去電力發生核災。

日經新聞報導，奇異日立核能公司正在研發安全性較高的「革新型輕水式反應爐」，為ＳＭＲ的一種。新型反應爐以福島核災中發生爆炸意外的「沸水式反應爐」（ＢＷＲ）為基礎改良，無須外部電力也能透過冷卻水降溫。三菱重工去年也宣布正在研發革新型輕水式反應爐，但這些ＳＭＲ至少要到二○三○年後才會開始商業運轉。

菲律賓媒體報導，菲律賓能源部長庫希去年指出，ＳＭＲ體積較小、相對可運輸性高，擁有非間歇性供電、低碳足跡、供電成本可預測等特性，將可提高島嶼省分能源供應穩定性。根據菲律賓能源部規畫，二○二七年或二○二八年可能就會安裝ＳＭＲ。

瑞典晚報報導，瑞典國營能源公司「瀑布」正評估在傳統核電廠附近建造數座ＳＭＲ，預計二○三二年對接首座ＳＭＲ，每座預計供電三百兆至四百兆瓦。瀑布發言人說，大型核電廠已不符合當今需求。

國內環團則抱持疑慮。地球公民基金會執行長蔡中岳說，「二○二二世界核能產業現況報告」指出，全球僅俄羅斯宣稱有二個機組在發電，效率奇差無比，ＳＭＲ機組有未成功商轉案例、發電成本太高不具競爭力，核廢料為傳統核電廠的二至卅倍，甚至更多且難以處理。

清大原科中心主任葉宗洸則說，中國大陸山東石島灣核電廠就是ＳＭＲ成功商轉的案例。

葉宗洸指出，ＳＭＲ裝置容量較小，所需設置的場地面積也小，可在科學園區、除役的核電廠或石化廠區等設置，郭台銘的提議其實是可行的。

2024大選 總統大選 郭台銘 核能 福島核災 核電 核廢料

延伸閱讀

菲前將領：允美軍用菲基地為威懾 並因應台海危機

高雄半屏山建小型核電廠？郭董不懂核電，能源政策豈可兒戲？

郭台銘為核電站發言道歉 綠營議員續轟「看不見誠意」

郭台銘提半屏山設核電廠 環團：先理解台灣地質環境

相關新聞

郭台銘再提「1縣市1小型核電廠」

鴻海集團創辦人郭台銘前天拋出在高雄半屏山蓋小型核能電廠構想，引發軒然大波。昨天他在高雄座談，補述創新構想來自國外，郭還說...

看好小型核電廠 日投入研發

鴻海創辦人郭台銘提議高雄半屏山興建小型核反應爐，引發熱議。根據國際原子能總署（ＩＡＥＡ）資料，小型模組化核反應爐（ＳＭＲ...

侯友宜：施政者分什麼藍綠

新北市長侯友宜參選二○二四總統態勢愈來愈明朗，昨在議會備詢時被問到是否願意更進一步承擔，侯表態，自己如能承擔更大責任，照...

柯文哲：藍白合 我不太想聽

民眾黨主席柯文哲昨晚出席政治大學學生會四大政黨論壇活動。學生問，若當選總統，短期內想做的三件事為何？柯文哲回答，解決內部...

郭台銘稱「核二在南寮嗎？」 她驚：嚇死台灣人

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統，近日頻頻針對能源議題發表言論，昨天談到核能時提到「核二是在南寮、高雄還是屏東？」...

韓國瑜臉書回應郭台銘 郭再留：一起努力創造清廉台灣

鴻海創辦人郭台銘今天針對2019年黨內總統初選造成對傷害，公開向高雄市前市長韓國瑜致歉。韓國瑜在臉書回覆，來者可追，奮鬥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦