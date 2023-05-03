郭台銘再提「1縣市1小型核電廠」

鴻海集團創辦人郭台銘前天拋出在高雄半屏山蓋小型核能電廠構想，引發軒然大波。昨天他在高雄座談，補述創新構想來自國外，郭還說，經濟發展、科技產業都需用電，沒有電都是空談，「每個縣市都可以蓋一個安全的核電廠」，再度引發熱議。

沒電一切都是空談

郭台銘昨在高雄左營果貿眷村與鄉親座談，他說，問過台灣很多企業家，沒有一個人敢說台灣不缺電，「台灣缺乏電力，要不要重啟核四？」在安全前提下，新核能包括核融合都是選項，開發能源要很久時間，台灣戰備能等嗎？核能就變成必須要重新考慮的選項。

郭台銘說，台積電讓國際看見台灣在世界的重要性，台灣科技發展至關重要的是電力要穩定供應，民進黨提出非核家園，但台灣經濟發展、科技產業都需要用電，「沒有電，一切都是空談」。

郭台銘強調，穩定能源對工業發展相當重要，深知拋出核能議題吃力不討好，甚至毀譽參半，國家備戰需要科技業支持，國外已有不少小型核電廠的最新研究，台灣需投入相關人才做創新研究。

向半屏山居民致歉

「大家需要能源，卻都不希望蓋在自己家。」郭台銘表示能理解大眾想法，但國外研究新式核融合電廠的面積體積只有十分之一，「全台各縣市都可評估合適地點設置」，或許每個縣市能分散電網，發展安全穩定的電廠，「自己前一天不該指名半屏山」，已在臉書上向半屏山居民致歉。

郭台銘說，電費不漲台電面臨虧損，這是下一任總統要面臨的難題，他深知若有機會擔任總統，沒有所謂的蜜月期，既然要出來參選就是要解決問題。

另外，郭也提及二○二○年，郭、韓相爭總統提名，撕裂黨內情誼，他昨天當場向韓國瑜及韓粉致歉，台下不少韓粉叫好，不少支持者說「團結才能求勝」。事後他在更在臉書貼出四張致詞手稿，「很遺憾四年前那場選舉過程，我及我的團隊對於韓市長的言詞有所得罪，我至今仍耿耿於懷，藉此機會還是要向韓市長鄭重致歉」。

韓國瑜昨晚在臉書回應，「來者可追，奮鬥團結，記取教訓，共創勝利，凝聚最大力量，下架貪腐集團，為人民爭幸福，為社會爭繁榮，為國家爭尊嚴」。郭也在底下留言表示：「『莫忘世上苦人多』，韓市長，我們一起努力創造「和平、繁榮、清廉」的台灣」。