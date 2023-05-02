郭台銘衝2024大選聲量 踏入國境之南訪屏縣議長周典論

鴻海創辦人郭台銘為角逐2024總統大位，近日安排地方行程累積聲量，今上午到屏東縣議會議長官邸，拜訪國民黨籍議長周典論和黨籍議員，會後共進午餐。郭背著昨晚在高雄六合夜市購買的中華民國國旗書包，面對媒體詢問此次行程目的，簡短回應，「跟議長請益」。

有媒體追訪關於郭談高雄半屏山設核電廠、以及陳水扁北上為陳致中請願一事有何回應，他不發一語和周一同走進官邸。

議長周典論會前受訪表示，今天是首次和郭台銘見面，選舉過程候選人都會至地方拜訪。對於媒體詢問是否支持郭？他說，「國民黨提名誰，我們就支持誰」，而面對「郭侯配」、「侯郭配」的看法，周則笑著說，不是他能決定的。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，郭、侯在地方各有支持者，希望2人可以搭配，「他們整合起來很好」，盼2位能到基層走一走。她說，今天郭來屏東前，也有建議他可以去拜訪行政院前秘書長簡太郎等人。