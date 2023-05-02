對中央開砲 侯友宜：疫情期間不給資源還在扯後腿

新北市議會總質詢，國民黨新北市議員葉元之質詢時提到，當初疫情爆發，為什麼中央都推來推去，是不是都看顏色在對待？甚至還批評新北市。市長侯友宜回應，當時前方在打仗，後方不給資源，還在扯後腿、指責，國家不是這樣玩的，國家是一體的，不應區分黨派。

葉元之說，疫情爆發時，板橋非常嚴重，當時中央就將責任推來推去，自己認為中央根據縣市顏色在做不同對待。像是疫苗分配當時採用人口分配，但這很奇怪，新北市當時是打仗的區域，很少看到有軍隊在打仗，武器平均分配的，應該把疫苗送到前方。

葉元之表示，屏東是民進黨執政縣市，一發生Delta，中央馬上派人，好像疫情期間問題都是新北的錯，民進黨中央、立委都開始批評新北的醫護人員。

侯友宜表示，對此感受非常深，自己是打仗出身的部隊長，前方在打仗、守護人民安全，後方在扯後腿，疫情是全民上下一條心，沒有前面打仗，後面找一堆人在罵，不是這樣子的，後方的人在指責前方打仗的方式也不對，中央又沒有給前面的人資源、力量，「國家不是這樣玩的」，不是你是哪個黨派，就可以隨便指責，應該是看人家缺什麼，全力以赴幫忙，這才是國家，國家是一體的。

侯友宜說，自己當時提出好的建議，包括戴口罩，中央說健康的不用戴口罩，自己在議會也被罵了一頓，最後大家也戴口罩了。其實當時問題就是口罩不夠，口罩實名制也是講了很久才做。

侯友宜指出，自己當時在行政院講了兩次入境普篩，如當時入境普篩，阻絕境外，不知可減少多少人傷亡。每個人職權都要尊重，「你不聽，我尊重你，但我一定盡我的責任」，一而再、再而三反應。

侯友宜表示，後來一年多，入境普篩、PCR不是都做了嗎？如果當時早點做，傷亡是不是會更少？ 是不是可以給民眾更安心的日子？大家都沒思考，如果當時怎麼做，後面就會減少什麼問題？不是疫情過了，就這樣算了。

侯友宜說，自己也知道大家、中央都很辛苦，可以體會，但能不能做得更好？自己一直覺得許多意見不該分你、我，要多採納，如果做不到，要說為什麼，不是一句不行就帶過。那後來為什麼還是做了PCR？自己當時要推廣篩，「人家說不可以推，我推，就一直做啊！」當時推居家照護的時候，「他們說不行，我說不快不行啊，量能就是這麼少，還是希望中央多給我們力量啦！」

侯友宜表示，這幾年看到很多，中央其實可以做更好，更應該保障民眾安全，讓生活更好，其實只要只要展現魄力與決心，更重要，中央應願意承擔，不要分黨派、不分你跟我，就都沒有問題，台灣是自己的、國家是自己的，所以要自己團結，這才是最重要的。