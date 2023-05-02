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郭台銘提高雄設小型核能站 侯友宜：沒核安就沒核電

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
侯友宜今早赴新北市議會備詢，會前接受媒體聯訪。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今早赴新北市議會備詢，會前接受媒體聯訪。記者張曼蘋／攝影

鴻海創辦人郭台銘提議在高雄半屏山設置小型核能發電站，解決缺電問題，引發抨擊，也隨即在半夜緊急道歉。新北市長侯友宜稍早接受聯訪被問及此事，他說，一切核安、核廢料要做好處理，才能夠來考慮要不要有核電的這個問題，「沒有核安就沒有核電。」

侯友宜今早赴新北市議會備詢，會前受訪時被問及郭台銘一事，是否會改變重啟核四問題，他表示，其實他以前已跟大家報告過，一切核安、核廢料要做好處理，才能夠來考慮要不要有核電的這個問題，「沒有核安就沒有核電」，這也是他至始至終不變對外的說明。

有媒體追問若有機會角逐大位，未來到底要怎麼解決核廢料的問題？侯友宜說，中央面對核廢料要做好妥適處理，尤其核廢料是否要永遠儲存在新北市，在人口稠密的地方，都要必須好好去面對，尤其核安問題才是最大挑戰，核安是大家要共同面對。

侯友宜強調，他一直跟大家報告，其實核安才是他一定要守住的，那核廢料面臨的新的科技，到底能不能把核廢料妥善的處理，大家都要全力面對。

2024大選 總統大選 侯友宜 郭台銘

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