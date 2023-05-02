幕後觀察／高雄起手式 郭台銘改變人設 發言卻不夠耐打

民進黨總統參選人賴清德上周六剛到高雄辦造勢，相隔兩天後，鴻海集團創辦人郭台銘隨即安排二天高屏行程，郭過去給人霸氣、富豪形象，他在高雄用不太輪轉的閩南語和民代對談，還說「別叫我郭董，我是媽祖宮的阿銘」，暗藏重塑人設企圖心。

郭台銘昨晚逛六合夜市到深夜才回下榻飯店，今天上午在高屏地區排私人行程訪地方要角。他昨天下午與企業界人士交流時，全場800個座位坐滿，有媒體為拍攝郭台銘演說畫面，在中央走道上席地而坐，一度遭工作人員要求移動旁邊，郭台銘見狀停下演講，緩頰說，「只要不要影響到消防安全就好，大家都是一片熱情」，這名男記者後來配合移到座位區，郭在台上說「你可以坐我位子沒關係」，引來全場笑聲。郭收起縱橫商場的霸氣，展現暖心一面。

昨天是郭台銘近期第三度到高雄拜會地方人士，3月20日，前高雄縣長楊秋興陪他到旗山天后宮參香，與地方人士座談，被解讀為大選起跑暖身。上一次是4月20日到高雄市三民區拜訪欲選立委的現任市議員黃柏霖。有別於前兩次的低調、神秘，昨天行程顯然有備而來，每個行程有地方人士居中牽線，讓郭能強打拿手的經濟牌，企圖讓南部起手式更得分。

郭辦前一晚預告將出席座談的泛藍民代及前民代是24人，昨天最後來了18人。有民代大方挺郭，有人態度曖昧，合照時刻，有人悄悄溜走或閃開。有趣的是，座談地點選在鼓山區一家咖啡店，過程不公開，記者可隔著玻璃全程目擊動靜、拍照，只是聽不到對話。

無黨團結聯盟主席林炳坤挺郭著力甚深，他昨天當著藍營民代的面疾呼，郭台銘出線代表藍軍，才能促成藍白合，擴大拉攏非綠盟友成為郭爭取出線的重要戰略。

媒體聯訪、對企業界演說時，郭台銘多次把民進黨對手賴清德拉出來對打，製造捉對廝殺氛圍，彷彿他已就藍軍戰鬥位置，記者問他有關郭侯配或侯郭配可能性時，他回應時，完全不提侯友宜，刻意忽略黨內對手，也避免回答失誤被作文章。

郭台銘和高雄市前市長韓國瑜互動一向微妙，郭昨天對韓家軍成員提到想拜訪韓國瑜，被問到如何爭取韓粉支持，他從容地說，不論是韓粉、柯粉、侯粉、賴粉都是他爭取的對象，巧妙避開尷尬題，卻又不失分，也藏不住想收服各方力量的野心。

其實綠營也磨刀霍霍緊盯郭台銘發言，郭昨天下午在高雄與企業界人士座談，被問到能源問題時，郭直言台積電對高雄設廠遲疑的原因「不是沒訂單，是怕缺電」，郭大談核融合發電，建議在高雄半屏山下蓋小型核能廠，他說「核能是對的、會賺錢的行業」，政府應該帶頭投資。一番言論引發高雄綠營議員群起圍攻，狠酸郭「高雄人得罪你嗎？」