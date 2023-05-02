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王美花：核電廠運轉到法定年限

聯合報／ 記者鍾泓良賴昭穎／台北報導
經濟部長王美花。記者林伯東／攝影
經濟部長王美花。記者林伯東／攝影

針對本報最新民調顯示百分之四十四民眾不挺非核家園，鴻海創辦人郭台銘也表態當選總統後將重啟核能。經濟部長王美花昨天表示，核電廠運轉都是到達法定年限，例如現在核三廠仍在運轉發電，但使用核電，包括核廢料該如何處理，民眾卻有不同意見。她說，「台灣要用核電，都要考慮這些實際的問題」。

立法院經濟委員會昨審查「電業法」等六項關鍵基礎設施法案修正草案，列席備詢的王美花會前被問及核電等相關問題，她指出，核二廠二號機在今年三月停止運轉後，因地方政府與民眾有不同意見，地方政府不核發核電廠乾貯設施執照，導致核二廠遲遲無法興建乾貯設施；如今核二燃料池已滿，燃料棒無法退出，這也是世界上少見的狀況。

媒體追問非核家園是否為錯誤政策，甚至要啟動需量競價當作保險。王美花則說，這是兩件事情，台電對於怎麼穩定供電本來就很多配套，隨著再生能源變多，本來就有更多配套。

此外，郭台銘日前表示，民進黨為了補足核能廠的供電，只好每天燃燒大量煤炭，這正是民眾對於中部縣市「肺癌」為第一死因的疑慮。台電昨天回應，台中電廠二○一六年後減少燃煤近六百萬噸，空汙減排超過六成；環保署研究顯示，電力業占境內ＰＭ二點五影響比率僅百分之五點四，可見電力業不是空汙主因。

台電說明，台電從二○一六年起，在空品不佳時期，配合空品預警執行環保調度火力機組降載；此外，二○一九年開始，台中電廠就不再同時運轉十部機組，告別所謂「全廠火力全開」時代，目前台中電廠正在推動新增燃氣機組計畫，只要第一部機二○二五年上線，台電將於二○二六年啟動拆除二部燃煤機組及一根煙囪。

台電表示，綠能持續發展，也為擴大減煤提供助力。台電系統發購電量中，綠能占比二○一七年百分之四點九，去年增為百分之八點六，燃煤發電占比則從百分之卅九點二降為去年的百分之卅四點八。

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