郭台銘提議半屏山蓋小型核電廠 綠營群起猛轟

二○二四大選能源議題成為關注焦點，鴻海創辦人郭台銘日前表態當選總統後將重啟核四，他昨在高雄與企業界人士座談時，再度提及能源問題，郭直言，台積電對高雄設廠遲疑最大原因「不是沒訂單，是怕缺電」，更提議在高雄半屏山下設小型核能廠，「核能是對的、會賺錢的行業」，政府應帶頭投資。

郭台銘昨天參加「台灣領袖講座」暢談ＣＥＯ治國理念，約八百名來自各地的商界人士出席，前高雄縣長楊秋興、農委會前主委陳保基等人也到場助陣。

座談時，有人問郭台銘對台灣能源政策的看法，郭台銘反問與會人士「民進黨說二○二五走向非核家園，相信民進黨二○二五年能廢掉核能、用肺發電的舉手？」他沒等與會人士反應，隨即接著說今年高雄會不會缺電，他都很懷疑，「這問題應該問民進黨總統參選人賴清德才對，要執政黨給答案。」

郭台銘說，民進黨所談二○二五達成非核家園根本做不到，他對能源政策態度是開放的，但前提是安全，「台灣人別被意識形態操弄，要擁抱新科技、擁抱創新。」

郭台銘話鋒一轉，談到國外核融合技術應該引進台灣，政府可以帶頭投資，就像五十年前成立工研院、卅年前扶植台積電模式，「核能是對的、會賺錢的行業」。郭也提出可建置小型核能試驗場，他說，高雄是重要的工業基地，建議可在高雄半屏山下做試驗。

對此，綠營隨即群起猛轟。民進黨高雄市左營、楠梓區立委劉世芳批評，左營半屏山屬於高雄壽山國家自然公園，不是核能電廠的預定地，要在這裡設置核能電廠叫做天方夜譚，高雄是重工業的城市，以前很多電力都是南電北送，郭批評沒有電可以讓台積電來設廠，完全就是錯誤的概念，「請郭董要請公關公司把功課做好，再到高雄來發表言論」。

郭台銘昨天深夜也在臉書發文表示，他這段談話的關鍵重點在於供電不穩及短缺的問題，未來將對產業的轉型發展造成嚴重影響。他非常急迫的要表達問題所在，也認為現階段核能確實是可以納入能源規畫的選項之一。

他表示，但這些議題都必須經過嚴謹的討論才能提出，造成誤解乃至讓社會感到疑慮，並為自己的倉促發言致歉。