影／談聯合報民調領先賴清德 郭台銘：我只在乎努力夠不夠

聯合報最新調查顯示，新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘代表國民黨參選的支持度相當，在藍綠對決態勢下，郭、侯均顯著領先民進黨主席賴清德；若是藍綠白三組人馬參選，侯、郭也有機會小贏賴清德。被問到對民調的看法，郭台銘說，民調數據還沒仔細看，只在乎自己努力夠不夠。

國民黨總統參選人預計本月出爐，將採徵召方式推派人選。獲徵召呼聲最高的侯友宜與郭台銘，兩人聲勢相當，如果國民黨整合侯友宜和郭台銘，26%力挺侯郭配，27%期待郭侯配。藍營選民中，51%挺侯代表藍營出馬，高於擁郭的33%；4成藍營選民支持侯郭配搭配參選，比重也高於郭侯配的33%。交叉分析發現，40歲以下選民有超過4成支持國民黨徵召郭台銘，是郭占優勢的部分；50歲以上選民則較偏好侯友宜。