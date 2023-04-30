郭台銘提鋼索論 侯友宜：讓中華民國充滿自信

鴻海創辦人郭台銘昨提出「鋼索論」，認為台灣夾在中美衝突之間，應保持「鋼索中央」。記者曾原信／攝影 國民黨總統人選提名之爭聚焦兩岸論述，繼新北市長侯友宜拋出「杯水論」，鴻海創辦人郭台銘昨也提出「鋼索論」，郭認為目前台灣夾在中美衝突之間，應該保持在「鋼索中央」位置較平穩。對於郭的說法，侯友宜昨回應，讓中華民國充滿自信，讓台灣這塊土地能夠走出康莊大道，只要能夠讓國際看得到中華民國，都是值得肯定的事。

侯友宜日前在新北市議會總質詢，回應議員詢問對九二共識有無新詮釋時表示，中華民國是「杯子」、台灣是「水」，都是共生體。

郭台銘昨天則在臉書貼出「走鋼索圖」表示，台灣夾在中美衝突鋼索上站著，須在極度危險情況中盡量保護自己，應保持在靠近鋼索中央的位置才對，可遠離雙方武器避免誤傷，也可觀察雙方動態，還有時間應對。但民進黨政府卻是幾乎不思考地往一邊靠，稍質疑就會被戴上媚中、舔中的帽子，他並不認同。

郭台銘昨在台北舉行第二場全台巡迴講座，郭說，侯友宜「杯水論」的理論基礎，應是來自兩岸關係作家黃年的大概架構。他覺得兩岸「從我出生開始就在走鋼索」，但台灣在兩個巨人前雖微小但有尊嚴，兩岸間「要避戰、要備戰」，絕大多數兩岸人民都想要和平繁榮。

郭台銘說，台灣九成都是中間選民，大多數民眾都盼望和平、繁榮及清廉，他會天天談這些政策理念，「期待五月十七日出線的是我」。但郭也說，他要從泛藍出線，才有資格和民眾黨主席柯文哲談合作，若沒出線也會盡全力支持國民黨參選人，他跟侯友宜「除了團結就是合作」，外界不要見縫插針。

針對郭台銘的「鋼索論」，侯友宜說，讓中華民國充滿自信，讓台灣這塊土地能夠走出康莊大道，只要能夠讓國際看得到中華民國，都是值得肯定的事。被問及網路上郭台銘的好感度和聲量領先，侯說，面對風雨都要同心齊力為國家、人民盡心盡力。

雙北兩市三起連環槍擊案，侯友宜昨攜雞精赴新北市刑大慰問第一線警察。侯強調治安是民眾最關心的議題，新北市掃蕩黑幫永不終止，不會因單一案件破案而終結，一定直到涉案集團全部瓦解，持續打擊黑幫暴力，不容犯罪集團挑釁。