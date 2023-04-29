與柯文哲談合作？ 郭台銘：要從泛藍出線才有資格談

鴻海創辦人郭台銘正積極爭取國民黨總統參選人徵召提名，今在台北三創生活館舉行座談。被問到是否會和民眾黨主席柯文哲談合作，郭台銘指出，要是不能在泛藍出線，他沒資格跟柯談合作，而若他沒出線，也會盡全力支持國民黨參選人。

郭台銘今舉行全台巡迴講座第二場，媒體也問郭台銘，有報導說郭台銘聲量已超越新北市長侯友宜。郭台銘則表示，他跟侯友宜「除了團結就是合作」，不要見縫插針。

被問到怎麼看柯文哲拋出聯合政府，郭台銘表示，國民黨主席朱立倫對於總統提名有「階段論」，而他的階段論是，自己要是不能在泛藍出線，就沒資格跟柯文哲談合作，因此他現在也睡得不多，每天都要開講，但若最後沒出線，也會盡全力支持國民黨候選人。

不過郭台銘也指出，他跟柯文哲「合作空間很大、合作項目也多」，除了兩人都主張追求和平、專業治國和科學救台灣等，而像是新竹市長高虹安，就是一個他和柯文哲可以合作的例子，可以在新竹推行0到6歲國家養等很多政策，也可憑藉新竹高科技優勢，做很多AI等創新科技的產業實驗，「把台灣建設成 AI實驗島」。