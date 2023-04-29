聽新聞
test
0:00 / 0:00
與柯文哲談合作？ 郭台銘：要從泛藍出線才有資格談
鴻海創辦人郭台銘正積極爭取國民黨總統參選人徵召提名，今在台北三創生活館舉行座談。被問到是否會和民眾黨主席柯文哲談合作，郭台銘指出，要是不能在泛藍出線，他沒資格跟柯談合作，而若他沒出線，也會盡全力支持國民黨參選人。
郭台銘今舉行全台巡迴講座第二場，媒體也問郭台銘，有報導說郭台銘聲量已超越新北市長侯友宜。郭台銘則表示，他跟侯友宜「除了團結就是合作」，不要見縫插針。
被問到怎麼看柯文哲拋出聯合政府，郭台銘表示，國民黨主席朱立倫對於總統提名有「階段論」，而他的階段論是，自己要是不能在泛藍出線，就沒資格跟柯文哲談合作，因此他現在也睡得不多，每天都要開講，但若最後沒出線，也會盡全力支持國民黨候選人。
不過郭台銘也指出，他跟柯文哲「合作空間很大、合作項目也多」，除了兩人都主張追求和平、專業治國和科學救台灣等，而像是新竹市長高虹安，就是一個他和柯文哲可以合作的例子，可以在新竹推行0到6歲國家養等很多政策，也可憑藉新竹高科技優勢，做很多AI等創新科技的產業實驗，「把台灣建設成 AI實驗島」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言