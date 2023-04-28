侯「杯子論」 朱：中華民國是國 台灣是家 不可少一

新北市長侯友宜日前稱，中華民國是「杯子」、台灣是「水」，都是共生體，杯破水覆，要強化自我防衛能力也要深化民主自由。國民黨主席朱立倫今被問及此事時表示，「中華民國是我們的國，台灣是我們的家園」，這二者不可以少一 ，中華民國是一個杯子，「讓我們所有的水、台灣所有家人團結在一起」。

朱立倫今在國民黨中央黨部出席工會領袖表揚大會前受訪。媒體問朱立倫，怎麼看侯友宜的「杯子說」及兩岸論述，還有「九二共識是不是國民黨總統候選人的必備條件？」

朱立倫表示，國民黨是創建中華民國的政黨，永遠捍衛中華民國，對於任何傷害、摧毀中華民國的，國民黨都堅定對抗、反對到底，他也要強調，要相信國民黨捍衛中華民國的決心，只有國民黨有能力、有決心處理兩岸關係，且堅定立場不會改變。

朱立倫表示，國民黨是有經驗、理想和目標的政黨，捍衛中民國、守護民主自由並讓兩岸和平穩定的決心不會改變，而國民黨的總統候選人，也都會秉持此基本原則。

朱立倫並指出，中華民國對台灣民眾來說，「就是我們的國家」、「中華民國是我們的國，台灣是我們的家園」，這二者都不可以少一，中華民國是一個杯子，讓我們所有的水，讓台灣所有家人團結在一起。

媒體也問到，鴻海創辦人郭台銘說若當選，中共軍機不會繞台。朱立倫則表示，國民黨若重返執政，會捍衛中華民國、守護民主自由，讓兩岸和平透過強化國防，同時對話交流來降低敵意，使衝突逐漸化解，人民過好日子。

對於五月份完成徵召的時程規劃，朱立倫則重申，徵召作業程序會一步一腳印，按部就班，比過去時間早，但也不會急躁，徵詢大家共同意見之後，會在適當時機宣布徵召。