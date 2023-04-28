侯友宜：中華民國是杯子 台灣是水

國民黨二○二四總統提名之爭未歇，新北市長侯友宜兩岸論述日益清晰。他昨天指出，中華民國是「杯子」、台灣是「水」，都是共生體，杯破水覆，要強化自我防衛能力，也要深化民主自由，創造中華民國永續繁榮安定，才是該走的路。

侯友宜昨赴新北市議會備詢，國民黨市議員林金結質詢，坊間都在談論一個笑話，現在大家都在學游泳，就怕兩岸打起來，可以游泳逃難。林問侯「台灣有沒有敵人？對岸是不是我們的敵人？」還問侯對九二共識有無新詮釋？

侯友宜回應，國家安全遠超過一切，沒有安全就沒有一切，如何在和平過程中，創造台灣、創造中華民國能夠永續繁榮穩定，才是我們該走的路。

他接著用閩南語舉例「中華民國就像是咱的杯子，台灣是咱的水，咱都是一個共生體。」跟對岸一定要在平等、尊嚴、友善下做好務實交流，彼此創造更多和平空間，當然也不能忘了強化自我防衛能力，更要深化我們的民主自由，讓民主自由在台灣繼續走下去。

侯友宜說，兩岸一定要穩定，區域才會和平，面對全球化，大家都期待世界和平，國際也非常關心台海問題，台海穩定牽扯整個地緣政治，我們有責任守護中華民國、愛台灣這塊土地 ，「杯破水覆就不好了」。

侯友宜進一步說，我們要顧這個國家、愛台灣、人民，最重要是國家、人民要團結，不分你我、政黨，更不要分族群守護國家，這些是共同心願，每個人都有責任，同心同力。

侯友宜昨會前受訪被問及傳出五月十七日提前徵召他，是否因為整合在野勢力沒那麼容易？他說，現在議會備詢時間，還是以市政為主，對黨任何規畫、步驟，程序並不了解，但一切尊重。媒體追問，是否帶職參選？侯說，現階段會關注新北所有工作，尤其備詢期間，與議員就市政議題充分溝通討論。

黨內立委陳玉珍不滿侯四大公投時的發文，並直言「感覺像被同志背刺」。侯說，大家對很多議題也許有不一樣看法，都尊重，更重要的是要團結，放下對立跟衝突，同心齊力守護國家、人民，國家能夠快速長足的進步。

針對與鴻海集團創辦人郭台銘間的競合，侯友宜說，面對國家現有困境，不管是國際局勢還是對內要振興起弊，每個人都要共心齊力、共同打拚。

閱讀秘書／杯子理論 黃年首創

聯合報副董事長黃年最早提出「杯子理論」，他在「蔡英文繞不繞得過中華民國一書」指出，「中華民國是杯，台灣是水；杯在水在，杯破水覆。」民進黨不能繞過中華民國搞台獨，北京不能繞過中華民國吃掉台灣，藍綠紅皆應維持中華民國，朝「大屋頂中國」方向尋求解決方案。

黃年本月廿四日在聯合報民意論壇刊出「大屋頂下」系列專欄第四篇「中華民國不是台獨」，分析前總統馬英九赴陸呈現的兩岸架構，再度提及杯子理論。

文中指出，中共必須維持中華民國，因為中華民國不是台獨。中華民國是杯、台灣是水，杯在水在、杯破水覆。兩岸關係應從「中共與台獨皆要消滅中華民國的兩岸關係」，轉向「中共與台獨共同維持中華民國的兩岸關係」，這可稱「新型兩岸關係」。（李承穎）