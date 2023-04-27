侯友宜：國家需要 會勇往直前

國民黨總統熱門徵召人選、新北市長侯友宜昨下午赴議會施政報告，藍綠再度爆發衝突。國民黨議員林金結質詢侯，「如果國家、人民徵召，沒有迴避空間，願不願意承擔這個重責大任？」侯回應，「國家需要，我都會勇往直前，願意為國家做最大的犧牲」，就像當年面對槍戰都是勇往直前，「這是我的決心，永不改變」。

昨天國民黨團先質詢，多名議員提出兩岸議題。侯說，國際友人只要碰到台灣來的人，都會問台海安全，國家安全最重要；他這次去新加坡，就是要借鏡星國在國際情勢中走出自己的路。他重申台灣不需要對立衝突，應和解共生、凝聚台灣所有人力量，才有永續發展。

國民黨議員江怡臻質詢，侯是否見到星國總理李顯龍？侯友宜說，「公開不公開，大家都很清楚」，但一定要尊重別人，最重要的是信任對方。

搶人大戰 郭將會藍營縣市長

【記者王寓中、劉宛琳、程遠述／台北報導】鴻海創辦人郭台銘前晚與國民黨立委餐敘，與新北市長侯友宜進行立委搶人大戰；郭台銘明天將前進彰化縣議會，與議長謝典林會面，五月初則將開始拜會藍營縣市長，首波鎖定的正是北台八縣市首長會議的縣市長。