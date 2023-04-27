聽新聞
test
0:00 / 0:00
侯友宜：國家需要 會勇往直前
國民黨總統熱門徵召人選、新北市長侯友宜昨下午赴議會施政報告，藍綠再度爆發衝突。國民黨議員林金結質詢侯，「如果國家、人民徵召，沒有迴避空間，願不願意承擔這個重責大任？」侯回應，「國家需要，我都會勇往直前，願意為國家做最大的犧牲」，就像當年面對槍戰都是勇往直前，「這是我的決心，永不改變」。
昨天國民黨團先質詢，多名議員提出兩岸議題。侯說，國際友人只要碰到台灣來的人，都會問台海安全，國家安全最重要；他這次去新加坡，就是要借鏡星國在國際情勢中走出自己的路。他重申台灣不需要對立衝突，應和解共生、凝聚台灣所有人力量，才有永續發展。
國民黨議員江怡臻質詢，侯是否見到星國總理李顯龍？侯友宜說，「公開不公開，大家都很清楚」，但一定要尊重別人，最重要的是信任對方。
搶人大戰 郭將會藍營縣市長
【記者王寓中、劉宛琳、程遠述／台北報導】鴻海創辦人郭台銘前晚與國民黨立委餐敘，與新北市長侯友宜進行立委搶人大戰；郭台銘明天將前進彰化縣議會，與議長謝典林會面，五月初則將開始拜會藍營縣市長，首波鎖定的正是北台八縣市首長會議的縣市長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言