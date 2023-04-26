陳乃瑜問出訪新加坡花多少？ 饒慶鈺搶答遭嗆「你是市長嗎」

新北市長侯友宜今赴議會市政報告，民進黨多位議員猛攻侯友宜出訪新加坡、落跑選總統等議題。議員陳乃瑜質詢時，不斷問市長出訪招標多少金額，秘書處長饒慶鈺試圖緩頰，陳乃瑜反問「你是市長嗎？」

新北市民進黨團今下半場質詢，陳乃瑜說，侯已經從新加坡回國四天了，但市府至今仍不願意提供出訪的相關資訊、預算金額、預算科目，全是一團謎，何來公開透明？饒慶鈺則上備詢台替侯友宜緩頰，指出訪一切都有按照程序，而招標金額為144萬。陳乃瑜則回嗆，「我要問市長，處長你是市長嗎？」

議員林秉宥說，希望下次市長出訪行程可以提早讓議員知道，連議員出國參訪都要花很長時間，沒辦法像市長一樣4月18日決標，4月19日下午馬上就能出訪，如果市府所有事情都這麼有效率，就不會像其他議員說都更案拖20幾年。林也說，現在總質詢提前，他們這些新科議員都不一定了解情況，就叫他們要總質詢，難怪侯友宜施政是百廢待舉。

議員黃淑君則指出，新北某間國小的孩子被呼巴掌、霸凌，但卻被師長要求息事寧人，因加害者有混幫派，怕受害者再被霸凌，凸顯的是校園輔諮量能不足、行政作業疏失，導致一連串處理失當。黃淑君痛批，侯友宜說要保護中華民國，但從治安破口到校園霸凌，侯連新北市民安居樂業都做不到，並舉牌批評侯螺絲鬆了。