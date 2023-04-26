快訊

NBA／最後1.8秒飆致勝外線！楊恩連拿14分率老鷹起死回生

恐怖畫面曝光！印度官員執意「走錯方向」 下秒慘遭螺旋槳爆頭慘死

MLB／鉤骨骨折休4到6周 張育成吐露心聲：不幸的事發生了…

郭台銘以川普為例 強調自己不會當傳統政治領袖

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。圖╱取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘。圖╱取自郭台銘臉書

鴻海創辦人郭台銘今天在臉書以美國前總統川普為例，他不當傳統政治領袖，要深入了解政治，但不要被政治限制，從經濟、科技層面所見到的不同事實，探索台灣未來。

郭台銘表示，台灣有人很喜歡川普，也有人很討厭川普，但應該没有太多人曾經近距離和川普互動，並且清楚看見川普對中政策的關鍵變化，他是那少數得以穿過重重訊息迷霧接近川普，了解川普的人。

郭台銘說，他看到川普強硬對待中國大陸，最早發動的是貿昜戰。川普的邏輯很簡單，就是大陸之所以能富有崛起，是因為在美國支持下加入世界貿易組織WTO，然後發展出世界工廠的角色，在製造方面取得壓倒優勢，賺了大錢，美國提供了市場讓中國大陸大賺特賺，大陸等於是偷走了美國的利益而壯大，那麼兩個選擇，大陸這時應該將利益還給美國，美國拒絕再支持中國。

郭台銘表示，川普的手法剛開始是在貿易上，尤其以關稅手段逼壓大陸。很快地，川普發現這種作法必然要付出代價，傷害美國的消費者，引發了消費者不滿。美國的幾大平價商號，都是靠從大陸廉價進貨才得以獲利，貿易戰提供成本，又轉換成貨品漲價，本來比較便宜就能得到滿足的消費者，此時當然有極大反彈。

郭台銘認為，從選票考量上，不能得罪廣大消費者的川普，後來大轉彎，改成和大陸打金融戰和科技戰，嚴格控管進入中國大陸的資金，進而不准大陸擁有與運用高科技，這個政策方向，後來就被現任總統拜登承接下來，一直執行到現在。

郭台銘表示，如果明瞭這段從貿易戰轉到金融戰與科技戰的過程，讓他簡單假設詢問，第一，貿易戰會傷害美國消費者，那難道金融戰、科技戰就不會造成傷害嗎？當然是會，這種作法傷害了以全球化為基礎的金融業和科技業的利益。

第二，消費者被傷害了會反彈，那難道金融業、科技業被傷害了就都乖乖承受，完全沒有反應？答案當然是不可能。這就不只牽涉到美國的金融業和科技業，是全世界的經濟領域都飽受打擊，這此行業的有識之士怎麼可能不努力尋求新出路，降低受害、增加新機會。

郭台銘指出，這就是他不當傳統政治領袖，深入了解政治，卻不被政治限制，從經濟、科技層面所見到的不同事實，要以這個事實，而不是政治上的刻板印象為基礎，來探索台灣的未來。

2024大選 總統大選 郭台銘

延伸閱讀

從中美衝突中解套？郭台銘提出兩個看法

邀眾藍委和郭台銘餐敘 陳玉珍：郭謙虛請益、挺郭立委不少

郭台銘今晚現身餐敘 挺侯友宜藍委：明天本來與侯也有餐會

拜登拚連任 高齡、經濟表現與川普都成挑戰

相關新聞

從中美衝突中解套？郭台銘提出兩個看法

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（26）日在臉書貼文，他以全世界 #經濟 ＃產業 ＃科技 尋找從中美衝突中解套的新動向為題...

郭台銘以川普為例 強調自己不會當傳統政治領袖

鴻海創辦人郭台銘今天在臉書以美國前總統川普為例，他不當傳統政治領袖，要深入了解政治，但不要被政治限制，從經濟、科技層面所...

郭台銘現身陳玉珍餐敘 藍委建議郭侯牽手團結

爭取國民黨徵召參選總統的鴻海創辦人郭台銘，昨晚現身國民黨立委餐敘，尋求支持。作東的國民黨立委陳玉珍指出，主要是感謝黨團成...

觀察站／提早來臨的總質詢 侯友宜壓力測試第一戰

隨著國民黨徵召機率提高，新北市長侯友宜參選總統態度日益明朗，為破除「落跑市長」緊箍咒和黨內外對手進逼，新北議會國民黨團以...

藍助攻侯友宜 新北議會明起總質詢

新北市議會國民黨團昨天以席次優勢，表決通過變更議程動議，將市長侯友宜開始總質詢的時間從六月五日提前至四月廿七日，引爆藍綠...

邀眾藍委和郭台銘餐敘 陳玉珍：郭謙虛請益、挺郭立委不少

國民黨總統參選人徵召提名作業中，目前新北市長侯友宜及鴻海創辦人郭台銘聲勢最高。已表態支持郭台銘的國民黨立委陳玉珍今晚在台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦