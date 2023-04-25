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郭台銘喊脫美中框架 鄭文燦：世界支持台灣才是必走之路

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
鄭文燦說，美國、日本、歐盟都認為台海問題是全球議題，盼全世界更多國家支持台灣，這是台灣生存發展必要走的路，若了解越多，就會越了解總統蔡英文的正確性。記者周彥妤／攝影
鄭文燦說，美國、日本、歐盟都認為台海問題是全球議題，盼全世界更多國家支持台灣，這是台灣生存發展必要走的路，若了解越多，就會越了解總統蔡英文的正確性。記者周彥妤／攝影

鴻海創辦人郭台銘表示，要找到脫離美中政治框架，盼為台灣掌握機會，才決定承擔再度參選總統。行政院副院長鄭文燦指出，美國、日本、歐盟都認為台海問題是全球議題，盼全世界更多國家支持台灣，這是台灣生存發展必要走的路，若了解越多，就會越了解總統蔡英文的正確性。

行政院今天上午在三創生活園區舉辦「2023總統盃黑客松 徵件啟動記者會」，宣告「2023總統盃黑客松」徵件正式啟動，鄭文燦、交通部長王國材、數位發展部長唐鳳、總統府張惇涵副秘書長等人出席。

郭台銘說，中美對立給全球產業帶來高度困擾，現在大家在找的是能脫離美中政治框架的新方案，這明明是台灣的機會，不被政治侷限，他希望在這個局勢中好好為台灣掌握機會，所以才決定承擔再度參選總統。

鄭文燦受訪指出，對任何人想為台灣做事，都表示歡迎；台灣面對中國挑戰，安全問題上，除了國防自主，提高安全意識外，也要跟友邦更多互動，美國、日本、歐盟都認為台海問題是全球議題，希望全世界更多國家支持台灣，這是台灣生存發展必要走的路，若了解越多，就會越了解總統蔡英文的正確性。

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