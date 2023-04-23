聽新聞
test
0:00 / 0:00
華府會美官員 柯文哲：該見的都見了
民眾黨主席柯文哲廿一日結束華府行，期間拜會美國行政部門官員，柯文哲說，由美國在台協會（AIT）安排會見行程，該見的都見了；因為台灣重要性提升，「所以AIT安排最大的、最負責這個區域的最高層級來」，雙方也充分溝通。
柯文哲早表態將投入二○二四總統大選，外界看待柯這次與美國行政部門的互動，也有「面試」的意味。
柯文哲曾透露會晤白宮國安會官員，另有媒體報導柯文哲最後一趟AIT之行會晤國務院官員；國安會至發稿前並未取得回應，國務院發言人回覆本報詢問表示，沒有任何訊息可以說明。
柯文哲說，因為台灣重要性提升，AIT安排負責這個區域的最高層級官員來；但他並未說明拜會部門和最高層級官員是誰。
柯文哲廿一日也前往雙橡園與駐美代表蕭美琴碰面，由於蕭被認為可能擔任民進黨總統提名人賴清德副手，柯文哲說，兩人沒有談到這個，蕭美琴主要介紹駐美代表處在美國所做的工作，並詢問他此次拜會美國行政部門、國會與智庫的心得。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言