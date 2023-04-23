華府會美官員 柯文哲：該見的都見了

民眾黨主席柯文哲廿一日結束華府行，期間拜會美國行政部門官員，柯文哲說，由美國在台協會（AIT）安排會見行程，該見的都見了；因為台灣重要性提升，「所以AIT安排最大的、最負責這個區域的最高層級來」，雙方也充分溝通。

柯文哲早表態將投入二○二四總統大選，外界看待柯這次與美國行政部門的互動，也有「面試」的意味。

柯文哲曾透露會晤白宮國安會官員，另有媒體報導柯文哲最後一趟AIT之行會晤國務院官員；國安會至發稿前並未取得回應，國務院發言人回覆本報詢問表示，沒有任何訊息可以說明。

柯文哲說，因為台灣重要性提升，AIT安排負責這個區域的最高層級官員來；但他並未說明拜會部門和最高層級官員是誰。

柯文哲廿一日也前往雙橡園與駐美代表蕭美琴碰面，由於蕭被認為可能擔任民進黨總統提名人賴清德副手，柯文哲說，兩人沒有談到這個，蕭美琴主要介紹駐美代表處在美國所做的工作，並詢問他此次拜會美國行政部門、國會與智庫的心得。