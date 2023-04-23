藍營共主？ 侯友宜今出席8縣市首長會

新北市長侯友宜四天三夜新加坡參訪昨歸國，今將出席北台八縣市平台首長會議，本屆八縣市幾乎為國民黨執政，縣市長也都將出席，侯友宜為黨內潛在總統候選人，是否展現藍營共主地位受關注。藍營議員認為，不僅能拉高侯友宜格局，也能將影響力擴及其他八縣市。

值得注意的是，侯友宜昨天在星國與媒體交流時，被問及國民黨若今天徵召時，是否會願意接受，侯友宜說，面對挑戰毫無懼怕，只要為國家為人民創造更多安定，讓台灣繁榮，「這都是我該做的事情。」因此，今天縣市首長是否出現挺侯動作，受到各界關注。

北台八縣市組區域發展推動委員會迄今廿年，今天上午在三峽客家園區登場，這是繼二○一五年後，再次由新北市府主導會議，今年主軸又定為「攜手新世代，開創新未來」，政治意味濃厚，台北市長蔣萬安、宜蘭縣長林姿妙、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科和苗栗縣長鍾東錦等人都將出席。

藍營人士說，雖然北台八縣市首長會議年年都有，但今年更多了一股政治味，且從時間點來看，侯剛從新加坡補完「外交學分」回台，相信八縣市首長會議上，他將強調參訪經驗，格局拉高至國家領導者高度，也顯示侯正逐步拉近與藍營距離，同時將影響力擴及到八縣市，鞏固藍營支持者。

新北市副市長劉和然說，北台八縣市區域發展邁入廿年，可視為區域合作的成年禮，今年更加入協會、民團及青年提案等，因此主軸設定才有攜手新世代，開創下個世代含義，議題並未有政治考量。

國民黨議員江怡臻認為，這次北台八縣市首長會議在新北舉辦，對侯友宜來說具指標意義，過去大眾認為侯只顧守新北，但從北北基桃合作平台、嘉義高中校慶、邀北基桃四市跑追火車，再到新加坡參訪，可視為侯從市政到國家進一步拓展能力，也可看到侯正逐步加溫選戰腳步，朝更高格局邁進。

民進黨議員戴瑋姍說，北台八縣市首長會議針對各項議題取得跨縣市合作，是定期舉辦的會議，侯友宜本就必須出席，若利用這個平台搞總統選舉，反而坐實了他無心市政的事實。