挺郭台銘派拔樁支持侯友宜勢力？朱立倫：勿造成困擾

國民黨主席朱立倫今天上午參加桃園市福海宮慶典活動，受訪時強調總統競選提名作業並沒有拖延，反而比過去幾屆早，會按照既定的期程繼續努力，提名過程當中也要團結凝聚一切可以團結的力量，化解一切可以化解的敵人，盡最大的努力讓大家可以團結，努力讓主要參選人獲得最多的支持，成為最強最好的侯選人。

媒體問民眾黨選對會決定5月17日公告總統提名人，朱立倫強調國民黨努力的目標無論是立委或總統提名人，民眾黨會是國民黨希望能一起團結、一起合作的努力目標，但是國民黨會按部就班做，希望結合所有非綠的朋友為台灣、為中華民國好，大家一起團結努力。