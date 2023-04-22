挺郭台銘派拔樁支持侯友宜勢力？朱立倫：勿造成困擾
國民黨主席朱立倫今天上午參加桃園市福海宮慶典活動，受訪時強調總統競選提名作業並沒有拖延，反而比過去幾屆早，會按照既定的期程繼續努力，提名過程當中也要團結凝聚一切可以團結的力量，化解一切可以化解的敵人，盡最大的努力讓大家可以團結，努力讓主要參選人獲得最多的支持，成為最強最好的侯選人。
媒體問民眾黨選對會決定5月17日公告總統提名人，朱立倫強調國民黨努力的目標無論是立委或總統提名人，民眾黨會是國民黨希望能一起團結、一起合作的努力目標，但是國民黨會按部就班做，希望結合所有非綠的朋友為台灣、為中華民國好，大家一起團結努力。
媒體再追問郭台銘自認為是最強的人選，現在也正努力經營中南部的支持力量，被喻為拔樁挺侯友宜的勢力，朱立倫強調「不要自己造成困擾，也絕對不要長他之氣滅自己威風」，對自己的主要參選人要有信心，只要一步一腳印，最後的勝利成功一定是我們。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言