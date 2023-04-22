挺郭台銘派拔樁支持侯友宜勢力？朱立倫：勿造成困擾

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聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫（前右）表示，這次總統及立委提名都比過去都來得早，會按部就班一步一腳印，不會急躁絕、對不會拖延。記者季相儒／攝影
國民黨主席朱立倫（前右）表示，這次總統及立委提名都比過去都來得早，會按部就班一步一腳印，不會急躁絕、對不會拖延。記者季相儒／攝影

國民黨主席朱立倫今天上午參加桃園市福海宮慶典活動，受訪時強調總統競選提名作業並沒有拖延，反而比過去幾屆早，會按照既定的期程繼續努力，提名過程當中也要團結凝聚一切可以團結的力量，化解一切可以化解的敵人，盡最大的努力讓大家可以團結，努力讓主要參選人獲得最多的支持，成為最強最好的侯選人。

媒體問民眾黨選對會決定5月17日公告總統提名人，朱立倫強調國民黨努力的目標無論是立委或總統提名人，民眾黨會是國民黨希望能一起團結、一起合作的努力目標，但是國民黨會按部就班做，希望結合所有非綠的朋友為台灣、為中華民國好，大家一起團結努力。

媒體再追問郭台銘自認為是最強的人選，現在也正努力經營中南部的支持力量，被喻為拔樁挺侯友宜的勢力，朱立倫強調「不要自己造成困擾，也絕對不要長他之氣滅自己威風」，對自己的主要參選人要有信心，只要一步一腳印，最後的勝利成功一定是我們。

朱立倫說明國民黨總統提名人選作業並沒拖延，反而比歷屆提名作業早。記者鄭國樑／攝影
朱立倫說明國民黨總統提名人選作業並沒拖延，反而比歷屆提名作業早。記者鄭國樑／攝影

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