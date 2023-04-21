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下午拜會重要「星國友人」？ 侯友宜臨時改行程快閃

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下午拜會重要「星國友人」？ 侯友宜臨時改行程快閃

聯合報／ 特派記者張曼蘋／新加坡廿一日電
侯友宜今天下午首場公開行程，接受聯訪時被問到上午是否有拜會行程，侯表示， 「早上有很多新加坡友人都非常關心，非常謝謝他們。」記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天下午首場公開行程，接受聯訪時被問到上午是否有拜會行程，侯表示， 「早上有很多新加坡友人都非常關心，非常謝謝他們。」記者張曼蘋／攝影

新北市長侯友宜新加坡參訪第三天，今天上午依舊沒有公開行程，稍早受訪時未否認地說，這趟來新加坡所有朋友們，都給予長期協助幫忙，拜會公私部門都有，「下午還是有拜會行程，這些都是新加坡好朋友給我的安排，我們都心存感激，也謝謝他們做很多努力。」表定活動待半小時，但聯訪完沒多久隨即快閃，趕去下一場拜會行程。

侯友宜今天下午首場公開行程，表定是參觀SGInnovate 新加坡創新機構，接受聯訪時被問到上午是否有拜會行程，侯表示， 「早上有很多新加坡友人都非常關心，非常謝謝他們。」

友人是否包括副總理黃循財？侯則回，其實這趟來新加坡，所有朋友們都給予長期協助幫忙，非常感恩，至於拜會公私部門都有，「下午還是有拜會行程，這些都是新加坡好朋友給我的安排，我們都心存感激，也謝謝他們做很多努力。」

侯友宜近一步說明，最重要的是新加坡不管在地緣戰略位置，以及經濟貿易產業發展，外交採取的審慎彈性靈活，雙方都有機會共同討論，尤其在綠色金融方面，是全世界僅次於倫敦紐約，是第三大自由金融，推動綠色金融非常成功，讓國際接軌永續發展，能緊密結合，這區塊也值得學習，「下午也有很多公私部門的拜訪，都會再仔細來討論這些方向。」

2024大選 總統大選 侯友宜 新加坡

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