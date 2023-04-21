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總統人選…黃暐瀚評侯友宜缺國際視野 提郭台銘「兩大缺失」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
黃暐瀚說郭台銘記者會場地與其選在五星級酒店不如去各地廟埕全台宣講，與民眾距離還要更拉近，才有可能民調再提高。本報資料照片
黃暐瀚說郭台銘記者會場地與其選在五星級酒店不如去各地廟埕全台宣講，與民眾距離還要更拉近，才有可能民調再提高。本報資料照片

2024總統人選提名引發社會關注，政治評論員黃暐瀚昨在臉書表示新北市長侯友宜缺國際視野，所以直奔新加坡。而鴻海創辦人郭台銘的黨內連結雖方向正確，但卻出現地點錯誤、限制媒體提問兩致命錯誤，表示要改地點、民眾媒體都可隨意發問，才是拉近與民眾距離解方。

黃暐瀚在臉書已「缺什麼？就補什麼！」為題，表示肚子餓了就想要吃、嘴巴渴了就要喝水。缺什麼就補什麼，政治就是人性，說穿了也沒有那麼難。

他說，侯友宜缺國際視野所以直奔新加坡，展開城市外交；郭台銘缺黨內連結（四年前負氣退黨到今天都還不是國民黨員），所以就把國民黨中常會整套搬到五星級酒店，又是唱國歌，又是國父遺像，還宣讀國父遺囑，表示郭台銘要傳達「我也是正藍軍」的政治形象。

而賴清德副總統缺兩岸安全感，民眾怕賴清德如果當總統會不會真的打仗？所以賴清德最近努力論述的，都是備戰可以有效避戰，世界盟友的態度，可以遏止中共做出錯誤選擇。

黃暐瀚說，郭台銘的的黨內連結方向正確，可惜操作上卻出現了兩大缺失包括地點錯誤，選舉不是招商說明會。場地與其選在五星級酒店不如去各地廟埕全台宣講，與民眾距離還要更拉近，才有可能民調再提高。

另外郭台銘的限制媒體提問也是致命錯誤，黃暐瀚說雖然侯友宜常常面對媒體實問虛答令人白眼，但至少新北市記者還有機會問，柯文哲則是常常讓記者問到飽，怎料郭台銘記者會卻限制記者提問，還要大家寫提問單，最糟糕的是提問單上的內容，經過主持人宣念之後還變了調。

黃暐瀚表示，郭台銘都還沒當上總統，就已經比總統限制媒體更多，記者會完全失敗。還有30天要快點改一改。地點換去全台各大廟埕，對象改成地方鄉親，簡單論述只需要5分鐘，接下來麥克風傳給台下阿姨、小弟、三叔公，連媒體記者都可以一併要問就問，葷素不忌。這才是郭台銘衝高民調、拉近與民眾距離的真正解方。

2024大選 總統大選 侯友宜 郭台銘 黃暐瀚

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