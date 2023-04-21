總統人選…黃暐瀚評侯友宜缺國際視野 提郭台銘「兩大缺失」

2024總統人選提名引發社會關注，政治評論員黃暐瀚昨在臉書表示新北市長侯友宜缺國際視野，所以直奔新加坡。而鴻海創辦人郭台銘的黨內連結雖方向正確，但卻出現地點錯誤、限制媒體提問兩致命錯誤，表示要改地點、民眾媒體都可隨意發問，才是拉近與民眾距離解方。

黃暐瀚在臉書已「缺什麼？就補什麼！」為題，表示肚子餓了就想要吃、嘴巴渴了就要喝水。缺什麼就補什麼，政治就是人性，說穿了也沒有那麼難。

他說，侯友宜缺國際視野所以直奔新加坡，展開城市外交；郭台銘缺黨內連結（四年前負氣退黨到今天都還不是國民黨員），所以就把國民黨中常會整套搬到五星級酒店，又是唱國歌，又是國父遺像，還宣讀國父遺囑，表示郭台銘要傳達「我也是正藍軍」的政治形象。

而賴清德副總統缺兩岸安全感，民眾怕賴清德如果當總統會不會真的打仗？所以賴清德最近努力論述的，都是備戰可以有效避戰，世界盟友的態度，可以遏止中共做出錯誤選擇。

黃暐瀚說，郭台銘的的黨內連結方向正確，可惜操作上卻出現了兩大缺失包括地點錯誤，選舉不是招商說明會。場地與其選在五星級酒店不如去各地廟埕全台宣講，與民眾距離還要更拉近，才有可能民調再提高。

另外郭台銘的限制媒體提問也是致命錯誤，黃暐瀚說雖然侯友宜常常面對媒體實問虛答令人白眼，但至少新北市記者還有機會問，柯文哲則是常常讓記者問到飽，怎料郭台銘記者會卻限制記者提問，還要大家寫提問單，最糟糕的是提問單上的內容，經過主持人宣念之後還變了調。

黃暐瀚表示，郭台銘都還沒當上總統，就已經比總統限制媒體更多，記者會完全失敗。還有30天要快點改一改。地點換去全台各大廟埕，對象改成地方鄉親，簡單論述只需要5分鐘，接下來麥克風傳給台下阿姨、小弟、三叔公，連媒體記者都可以一併要問就問，葷素不忌。這才是郭台銘衝高民調、拉近與民眾距離的真正解方。