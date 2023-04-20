恐難獨立贏下2024大選 學者曝柯文哲「認真選目標」

民眾黨總統參選人柯文哲在最近的民調中都穩坐20%支持度，藍綠若有他的支持都可篤定勝選，但中山大學政研所教授廖達琪時分析，柯P的基本盤其實是45歲以下厭倦藍、綠的中間選民，雖然藍營積極拉攏，但這些票源幾乎不可能投給藍營。她分析，如果柯P參選到底，藍、綠都得不到這20%的選票，而這個的拉鋸形勢對藍比對綠有利。

以立委席次為優先

廖達琪表示，如果柯p這次以台灣民主精神、政黨輪替為目標，應該會選擇協助國民黨改朝換代，角色會像是1998年馬英九、陳水扁與王建煊三人競逐時王建煊的退讓角色，但現實狀況是「柯文哲無論如何都會優先考量自己的民眾黨！」

「藍綠競逐時，有一方比較弱的話，對柯P更有利，空間也更大，」她舉例說，柯P的角色比較類似宋楚瑜在2012年總統大選時，當蔡英文與馬英九勢均力敵，兩派人馬號召大量的選票歸隊，最終宋楚瑜只拿到2%的票數。但在2016年時，民進黨的蔡英文聲勢遠超國民黨的朱立倫時，卻讓宋楚瑜拉出12%的選票。

廖達琪分析，柯文哲很難獨立選贏，但他要認真選的話，會以護住立委席次為優先，過去2020年民眾黨得到超過11%的政黨票，取得5席不分區立委席次，這次柯文哲的目標衝8席，「沒有足夠的不分區立委席次，民眾黨也難在國會生存。」

保持中間路線

廖達琪表示，柯文哲雖然民調穩固20%，但若說藍、綠可以完全收編他20%的支持度，是錯誤的迷思，因為柯的選民多是厭倦藍綠爭鬥的年輕人，要說他傾向哪邊都不太對。

她說，對民眾黨來說，應保持與兩大黨等距，隨著藍綠勢力消長，進一步交換政治利益，將是柯P的最佳策略。廖達琪分析說，柯P對深綠選民來說已經沒有吸引力，且柯P與綠營的衝突愈來愈深，同時，柯的網軍也很強，將成為綠營的重大威脅。

柯選到底對藍營有利

「但其實藍營不需要如此拉攏柯P，」廖達琪說，柯文哲的基本盤是45歲下年輕人，這些族群是國民黨想盡辦法都難以爭取的票源，如果藍營成功收編柯P，最後結果就是藍營拿不到柯P的票，還有部分票源會跑到綠營，「所以國民黨更好的策略可能是讓柯P參選到底，藍、綠都得不到他的20%。」

廖達琪也表示，現在要「綠白合」幾乎不可能，綠營跟柯P愈走愈遠，綠白合機率遠比藍白合來得低。她也強調，「藍白合」雖不是好選擇，但因柯文哲這次去美國表現不佳，他很難不靠協商，就可以拿下國會8席不分區立委。

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