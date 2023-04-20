學者斷言柯文哲2024選到底 再曝往年紀錄稱藍白難合作

民眾黨主席柯文哲在總統大選民調上長期掌握22%支持度，學者判斷他一定會選到底，在有望取得立院一定數量的席次後，才會決定跟誰合作！師大政研所教授曲兆祥分析指出，柯文哲一定會選到底，掌握關鍵少數才有在聯合內閣談判的機會；彰師大教授劉兆隆則說，柯文哲如果屆時被棄保，也不會有政黨會跟他合作，因為已沒有必要。

台灣民意基金會近日民調出爐，民進黨的賴清德以33.4%居冠，其次依序為國民黨侯友宜（最可能人選）29.7%與柯文哲22.6%，甚至還有中廣的民調顯示柯文哲以20.88%贏過侯友宜的20.71%，顯示無論藍綠推出什麼人選，柯文哲都有20%左右支持度，在選戰中是股不可小覷的力量。

師大政研所教授曲兆祥受訪時直言，4年前他就已經預測柯文哲有能力左右這次總統大選的結果，柯在好幾個民調都穩定獲得19到22%的支持度，未來他在選舉不是跟藍合作，就是跟綠合作，但目前來看與藍合作的機會較高。不過曲兆祥指出，以與國民黨「合作」的歷史來看，常就是「你要聽我的」，柯文哲不太可能接受。

曲兆祥回憶，國民黨從來沒有跟其他政黨合作成功過，2004年的連宋配合作也沒有成功，雖然現在國民黨一直說要組「非綠聯盟」，但組成的機會很低。至於柯文哲是否會在最後一刻表態支持特定候選人，以換取行政職？曲兆祥認為，柯一定會選到底，因為他的目的是取立委席次最大化，且在兩大黨沒有過半並掌握關鍵少數下，才有機會在聯合內閣爭取職位。

曲兆祥分析，在國民黨很難與其他政黨合作，還有民眾黨要努力爭取政黨票的條件下，柯文哲一定會參選到底，2024年立委選舉會是他最重要的政治生命線，既然有20%左右的選票，當然要藉此爭取更多立委席次。而柯文哲目前的選戰策略，曲兆祥推估，就是要確保自己不會在年底被選民棄保。

彰師大教授劉兆隆受訪時說，柯文哲的支持度具有喊價的本錢，現在就要看國民黨會推誰，侯郭朱各有隱憂，侯友宜表面上支持度最高，郭雖有錢但無黨籍，朱支持度最低但資歷完整，此外，若國民黨要與柯文哲合作，不分區的安全名單要釋出多少給民眾黨，也是未來觀察的重點。他直言，藍白若要合，協商會非常複雜。

劉兆隆也說，不能完全排除郭獨立參選或與柯合作的可能性，畢竟郭無國民黨籍，過去與柯長期有接觸，柯雖然不會當選，但也是破壞性少數，他應該會參選到底，如果在最後被棄保，就不會有政黨會找他合作，「因為那時的柯就沒有政治實力了，也沒有合作的必要，」劉兆隆說。

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