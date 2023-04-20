快訊

前AV導演在家門口遭球棒痛毆 桃園男被逮曝犯案動機：想教訓他

台積電第2季季減中個位數百分比 魏哲家揭高雄廠「重大轉變」

葉門85死踩踏意外：9美元慈善布施卻釀成人命慘案

學者斷言柯文哲2024選到底 再曝往年紀錄稱藍白難合作

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨主席柯文哲。聯合報記者張文馨／攝影
民眾黨主席柯文哲。聯合報記者張文馨／攝影

民眾黨主席柯文哲總統大選民調上長期掌握22%支持度，學者判斷他一定會選到底，在有望取得立院一定數量的席次後，才會決定跟誰合作！師大政研所教授曲兆祥分析指出，柯文哲一定會選到底，掌握關鍵少數才有在聯合內閣談判的機會；彰師大教授劉兆隆則說，柯文哲如果屆時被棄保，也不會有政黨會跟他合作，因為已沒有必要。

台灣民意基金會近日民調出爐，民進黨的賴清德以33.4%居冠，其次依序為國民黨侯友宜（最可能人選）29.7%與柯文哲22.6%，甚至還有中廣的民調顯示柯文哲以20.88%贏過侯友宜的20.71%，顯示無論藍綠推出什麼人選，柯文哲都有20%左右支持度，在選戰中是股不可小覷的力量。

師大政研所教授曲兆祥受訪時直言，4年前他就已經預測柯文哲有能力左右這次總統大選的結果，柯在好幾個民調都穩定獲得19到22%的支持度，未來他在選舉不是跟藍合作，就是跟綠合作，但目前來看與藍合作的機會較高。不過曲兆祥指出，以與國民黨「合作」的歷史來看，常就是「你要聽我的」，柯文哲不太可能接受。

曲兆祥回憶，國民黨從來沒有跟其他政黨合作成功過，2004年的連宋配合作也沒有成功，雖然現在國民黨一直說要組「非綠聯盟」，但組成的機會很低。至於柯文哲是否會在最後一刻表態支持特定候選人，以換取行政職？曲兆祥認為，柯一定會選到底，因為他的目的是取立委席次最大化，且在兩大黨沒有過半並掌握關鍵少數下，才有機會在聯合內閣爭取職位。

曲兆祥分析，在國民黨很難與其他政黨合作，還有民眾黨要努力爭取政黨票的條件下，柯文哲一定會參選到底，2024年立委選舉會是他最重要的政治生命線，既然有20%左右的選票，當然要藉此爭取更多立委席次。而柯文哲目前的選戰策略，曲兆祥推估，就是要確保自己不會在年底被選民棄保。

彰師大教授劉兆隆受訪時說，柯文哲的支持度具有喊價的本錢，現在就要看國民黨會推誰，侯郭朱各有隱憂，侯友宜表面上支持度最高，郭雖有錢但無黨籍，朱支持度最低但資歷完整，此外，若國民黨要與柯文哲合作，不分區的安全名單要釋出多少給民眾黨，也是未來觀察的重點。他直言，藍白若要合，協商會非常複雜。

劉兆隆也說，不能完全排除郭獨立參選或與柯合作的可能性，畢竟郭無國民黨籍，過去與柯長期有接觸，柯雖然不會當選，但也是破壞性少數，他應該會參選到底，如果在最後被棄保，就不會有政黨會找他合作，「因為那時的柯就沒有政治實力了，也沒有合作的必要，」劉兆隆說。

【更多精采內容，詳見

2024大選 總統大選 柯文哲 國民黨 民眾黨 侯友宜

延伸閱讀

接下來不當蔣師了？王世堅：請蔣萬安放心 會把握這2會期

陳福海早加入民眾黨 金門主委妙喻「結婚了還沒宴客」

有和柯文哲聯繫？ 于美人：沒有「喬」 是團結某種目標

盧秀燕與AIT主席羅森柏格今晚相會 邀訪台中

相關新聞

學者斷言柯文哲2024選到底 再曝往年紀錄稱藍白難合作

民眾黨主席柯文哲在總統大選民調上長期掌握22%支持度，學者判斷他一定會選到底，在有望取得立院一定數量的席次後，才會決定...

赴星參訪到底見了誰？ 侯友宜一句話推給新加坡

新北市長侯友宜赴新加坡參訪，安排見誰、見到誰，受外界高度關注；侯今早透露有拜會當地公私部門，只是未透露見了誰。由於侯友宜...

侯友宜赴星考察 民進黨：只顧總統夢不管百姓被開槍

國民黨新北市長侯友宜率團赴新加坡參訪，民進黨發言人卓冠廷今天表示，侯友宜只顧補外交學分，避開「搓圓仔湯」風頭，結果出國第...

會見AIT理事主席？ 侯友宜：一切行程有秘書單位處理

新北市長侯友宜出訪新加坡，但卻未公布這趟參訪見了誰；而國民黨主席朱立倫今在台灣會見新任美國在台協會（AIT）理事主席羅森...

北加「信賴台灣後援會」成立 台美人盼賴清德延續執政

北加州台美人今天舉行「信賴台灣後援會」成立大會，支持副總統賴清德參與2024年總統大選。現場僑界領袖都認為賴清德是延續總...

早上私下拜會星國公私部門？ 侯友宜出飯店時間曝光

新北市長侯友宜率團出訪新加坡，今天早上完全沒有公開行程，有媒體拍到中國大陸駐新加坡孫海燕恰巧進出香格里拉飯店，但新北市府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦