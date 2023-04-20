侯友宜訪新加坡 「新北讓中華民國再次起飛」

新北市長侯友宜昨晚率團出訪新加坡四天三夜，登機前發表談話表示，此行雖以城市外交為主，但新北市努力扮演讓中華民國更好的關鍵角色，「這是我們的責任跟義務」，更重要的是「讓中華民國再次起飛，就從新北市做起」。

侯友宜表示，中華民國跟新加坡有很多相似的地方，不但有歷史的軌跡，也有族群融合，在國內外所有情勢上，大家都有一樣的情形，很多地方值得反思和借鏡；新加坡面積、人口，稱不上大國，但在國際金融和外交實力上的展現，就像大國般地有高度影響力，在經濟產業實力上，也建構成安全堡壘，讓全世界不能忽視新加坡國際上地位。

侯友宜說，台灣面對的國際情勢大家很清楚，既有地緣政治關係，也要扮演台海區域穩定角色；這些穩定也攸關整個東亞地區、印太整個連線，「我們都很清楚了解自己身處的位置」；這次出訪將以「深化關係」、「創造對話」、「開創新局」為核心目標；台灣疫後經濟、產業、國際情勢面臨很大挑戰，新北市是台灣最大的城市，當然不可能置身於國際外，必須創造更多條件，「新北市要走出去，要讓台灣被看見，而重視中華民國。」

侯友宜的班機原定五點四十分起飛，因暴雨延誤至六點廿分才起飛。侯友宜登機時，婉拒走貴賓通道，選擇坐經濟艙，讓同班機的民眾直呼「捕獲野生侯市長」。侯抵達新加坡時間為晚間十時許，隨即下榻香格里拉飯店。

侯友宜今天中午十二時十五分會先到濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀新加坡的綠色永續建築；下午三時至南洋理工大學新創基地NTUitive創新中心；晚間六時會到紐頓熟食中心參觀新加坡的市場改造狀況。

民進黨新北多名議員批評侯不應將城市外交作為個人參選的提款機，也不能逃避議會監督。新北市新聞局長張愛晶表示，在城市外交上要尊重對方，要到確定的版本才會公布，這是互相往來的國際禮儀。