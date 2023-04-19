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啟程新加坡 侯友宜喊話「讓中華民國再次起飛」
新北市長侯友宜今天啟程新加坡，行前喊出「要讓中華民國再次起飛，就從新北市做起」，受鋒面接近影響，桃園劇烈降雨，侯友宜搭乘的班機原訂傍晚5點45分的飛機起程，疑似受到影響，延誤約20分鐘才登機。
侯友宜進行為期4天3夜的市政國際交流，明天中午預計赴濱海灣賓樂雅臻選酒店Parkroyal Collection，參觀綠色永續建築，下午3點參觀南洋理工大學新創基地NTUitive創新中心，晚上6點則參觀紐頓熟食中心的市場改造。
侯友宜行前在桃園國際機場發表談話表示，新北市是台灣最大城市，不可能置身於國際外，必須創造更多條件，新北市要走出去，讓台灣被看見，進而重視中華民國。
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